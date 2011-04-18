هشت کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

سردار مسعود جعفری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: امروز حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزاد راه قزوین به زنجان به یک دستگاه سواری تندر 90 با دوسرنشین مشکوک و خودرو را متوقف کردند و در بازرسی از خودرو مقدار پنج کیلوگرم تریاک کشف شد و هر دو سرنشین آن دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی از یک دستگاه سواری سمند در شهرستان تاکستان هم مقدار یک کیلو و 385 گرم تریاک کشف و ضبط شد.



فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین تصریح کرد: با دستگیری پنج سارق از41 فقره سرقت در استان پرده برداشته شد.

سردار جعفری نسب یادآورشد: ماموران کلانتری 17 غیاث آباد قزوین حین گشت ‌زنی در قزوین به فردی مظنون شدند و با دستگیری متهم کردند که در بازجویی، نامبرده به 17 مورد سرقت از ساختمان‌های نیمه ‌کاره، سرقت داخل خودرو، سیم برق و منزل در سال 89 اعتراف کرد.

این فرمانده انتظامی اضافه کرد: همچنین ماموران کلانتری20 اقبالیه قزوین فردی را به اتهام سرقت لوازم خودرو دستگیر کردند که وی نیز تاکنون به 11 مورد سرقت داخل خودرو در شهرک اقبالیه اعتراف کرده است.

وی یادآور شد: در اقدام دیگری، ماموران کلانتری 13 قزوین نیز توانستند فردی را به اتهام سرقت باطری خودرو در این شهرستان دستگیر کنند که وی به شش فقره سرقت باطری خودروهای پارک شده در معابر عمومی اعتراف کرده است.

جعفری نسب گفت: با دستگیری دو سارق توسط ماموران پلیس متهمان به چهار مورد سرقت منزل، مغازه و داخل خودرو در قزوین اعتراف کردند که تعدادی لوازم و قطعات خودرو سرقتی از نامبرده کشف و ضبط شد.