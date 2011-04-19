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۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کاهش حق الزحمه کلینیکهای مددکاری اجتماعی

کاهش حق الزحمه کلینیکهای مددکاری اجتماعی

مدیرعامل کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی کشور از کاهش حق الزحمه برخی از خدماتی که در این کلینیکها ارائه می شود، انتقاد کرد و افزود: 6 سال قبل حق الزحمه هر پرونده زنان سرپرست خانوار 10 هزار تومان بود اما حالا به 4 تا 5 هزار تومان رسیده است.

جواد طلسچی یکتا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حدود 350 کلینیک مددکاری اجتماعی در سراسر کشور با مجوز سازمان بهزیستی مشغول فعالیت هستند.

وی، یکی از مشکلات این کلینیکها را وابستگی زیاد به بهزیستی عنوان کرد و افزود: متاسفانه هیئت مدیره قبلی کانون با اقداماتی که انجام داد باعث شد تا وظایف قانونی این کلینیکها واگذار شود.

یکتا در ارتباط با تامین هزینه های این کلینیکها نیز گفت: کلینیکهای مددکاری اجتماعی به ازای فعالیتها و خدماتی که ارائه می دهند، حق الزحمه ای را هر چند ماه یکبار از بهزیستی دریافت می کند.

مدیرعامل کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی کشور ادامه داد: متاسفانه بودجه و اعتباری که بهزیستی به این کلینیکها اختصاص می دهد، کافی نبوده و نمی تواند پاسخگوی هزینه های آنها باشد. زیرا تعداد این کلینیکها در سالهای اخیر افزایش یافته اما بودجه و اعتبار بهزیستی برای پرداخت هزینه های این کلینیکها هیچ تغییری نکرده و بلکه در برخی موارد کمتر هم شده است.

وی با تاکید بر تعامل این کانون با نهادها و ارگانهایی غیر از سازمان بهزیستی، افزود: تعامل با نیروی انتظامی، سازمان زندانها و سایر نهادهای اجتماعی در دستور کار هیئت مدیره جدید کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی کشور قرار دارد.

یکتا از فعالیت دفاتر استانی کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی کشور خبر داد و گفت: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، یکی از وظایف این کلینیکها محسوب می شود.

کد مطلب 1291862

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