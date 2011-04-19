کاهش حق الزحمه کلینیکهای مددکاری اجتماعی

جواد طلسچی یکتا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حدود 350 کلینیک مددکاری اجتماعی در سراسر کشور با مجوز سازمان بهزیستی مشغول فعالیت هستند.

وی، یکی از مشکلات این کلینیکها را وابستگی زیاد به بهزیستی عنوان کرد و افزود: متاسفانه هیئت مدیره قبلی کانون با اقداماتی که انجام داد باعث شد تا وظایف قانونی این کلینیکها واگذار شود.

یکتا در ارتباط با تامین هزینه های این کلینیکها نیز گفت: کلینیکهای مددکاری اجتماعی به ازای فعالیتها و خدماتی که ارائه می دهند، حق الزحمه ای را هر چند ماه یکبار از بهزیستی دریافت می کند.

مدیرعامل کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی کشور ادامه داد: متاسفانه بودجه و اعتباری که بهزیستی به این کلینیکها اختصاص می دهد، کافی نبوده و نمی تواند پاسخگوی هزینه های آنها باشد. زیرا تعداد این کلینیکها در سالهای اخیر افزایش یافته اما بودجه و اعتبار بهزیستی برای پرداخت هزینه های این کلینیکها هیچ تغییری نکرده و بلکه در برخی موارد کمتر هم شده است.

وی با تاکید بر تعامل این کانون با نهادها و ارگانهایی غیر از سازمان بهزیستی، افزود: تعامل با نیروی انتظامی، سازمان زندانها و سایر نهادهای اجتماعی در دستور کار هیئت مدیره جدید کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی کشور قرار دارد.

یکتا از فعالیت دفاتر استانی کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی کشور خبر داد و گفت: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، یکی از وظایف این کلینیکها محسوب می شود.