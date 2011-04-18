14 هزار تن ماهی در لرستان تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، علی بیرانوند در سخنانی اظهار داشت: این میزان تولید ماهی در استان از نوع سردابی و گرمابی بوده است.

وی با اشاره به تعداد مزارع پرورش ماهی موجود در استان لرستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد 390 مزرعه ماهی در لرستان وجود دارد.

مدیر کل شیلات لرستان عنوان کرد: از این تعداد مزرعه 102 میلیون قطعه بچه ماهی قزل آلا تکثیر شده است.

بیرانوند با اشاره به مشکلات عمده بخش شیلات استان لرستان بیان داشت: عدم وجود بازارچه های استاندارد و بهداشتی، صنایع بسته بندی و فرآوری آبزیان، کمبود اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل ساخت مجتمع های آبزی پروری و کمبود تسهیلات بانکی برای ساخت مزارع آبزی پروری از جمله مشکلات و تنگناهای بخش شیلات استان محسوب می شود.

وی با تاکید بر رفع مشکلات و موانع موجود بر سر راه شیلات استان لرستان افزود: در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز بخش شیلات، تولید سالانه انواع ماهی در لرستان به 50 هزار تن نیز خواهد رسید.