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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

14 هزار تن ماهی در لرستان تولید شد

14 هزار تن ماهی در لرستان تولید شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر شیلات استان لرستان از تولید بیش از 14 هزار تن ماهی از منابع آبی خرد در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، علی بیرانوند در سخنانی اظهار داشت: این میزان تولید ماهی در استان از نوع سردابی و گرمابی بوده است.

وی با اشاره به تعداد مزارع پرورش ماهی موجود در استان لرستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد 390 مزرعه ماهی در لرستان وجود دارد.

مدیر کل شیلات لرستان عنوان کرد: از این تعداد مزرعه 102 میلیون قطعه بچه ماهی قزل آلا تکثیر شده است.

بیرانوند با اشاره به مشکلات عمده بخش شیلات استان لرستان بیان داشت: عدم وجود بازارچه های استاندارد و بهداشتی، صنایع بسته بندی و فرآوری آبزیان، کمبود اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل ساخت مجتمع های آبزی پروری و کمبود تسهیلات بانکی برای ساخت مزارع آبزی پروری از جمله مشکلات و تنگناهای بخش شیلات استان محسوب می شود.

وی با تاکید بر رفع مشکلات و موانع موجود بر سر راه شیلات استان لرستان افزود: در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز بخش شیلات، تولید سالانه انواع ماهی در لرستان به 50 هزار تن نیز خواهد رسید.

کد مطلب 1291864

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