به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، در روز نخست مسابقات وزنه برداری سلام خاصه پور وزنه بردار دسته 48 کیلوگرم روز دوشنبه در ورزشگاه "خواص" شهر دبی با بلند کردن وزنه 105 کیلوگرمی به مدال برنز دست یافت. احمد رزم آذر دیگر ورزشکار کشورمان در این رشته ورزشی در وزن 56 کیلوگرم مسابقه داد و توانست با وزنه ای به میزبان 120 کیلوگرم به مدال نقره برسد.

حسن حصاری فولادی وزنه بردار دسته 52 کیلوگرم کشورمان هم با بالا بردن وزنه ای به میزان 130 کیلوگرم به اولین مدال طلای کشورمان در این مسابقات دست یافت. سعید نصیری هم در وزنه 60 کیلوگرم با مهار وزنه ای به میزان 150 کیلوگرم دومین نشان طلا را از آن خود کرد.

بدین ترتیب تیم وزنه برداری قطع عضو و معلولین جوان کشورمان در اولین روز مسابقات رقابت های معلولان ویلچری و قطع عضو (IWAS)در امارات در هر 4 وزن اول رشته وزنه برداری صاحب 4 مدال شد.

سلام خاصه پور و احمد رزم آذر هر دو در اوزان خود صاحب مدال طلا شدند اما برگزارکنندگان اعلام کردند از آنجائیکه در این اوزان شرکت کننده ای به اندازه کافی وجود نداشته است مدال طلا به آنها تعلق نمی گیرد که این تصمیم برگزار کنندگان موجب اعتراض مربیان تیم ایران شد.

رقابت‌های معلولان ویلچری و قطع عضو جهان (IWAS) از امروز دوشنبه در شهر دبی امارات متحده عربی آغاز و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. ایران در سه رشته وزنه برداری، دوومیدانی و تنیس روی میز در رقابت‌های فوق شرکت خواهد کرد.