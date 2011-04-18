روایتی جدید از استانداردهای دوگانه آمریکا در برخورد با مسائل مشابه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن تایمز در گزارش خود می نویسد : یکی از مراکز فرهنگی آمریکا که در امر انتشار عکسهای جنگی فعالیت دارد اخیرا مجموعه عکسهایی از فعالیت جوخه های مرگ آمریکا در افغانستان منتشر کرده که تعدادی از آنها در مجله اشپیگل آلمان چاپ شد و قساوت سربازان آمریکایی را که با اجساد کشته شدگان افغانی عکس یادگاری گرفته بودند به تصویر کشید.

اما در میان حیرت گروه های حقوق بشر انتشار این تصاویر بازخورد چندانی در آمریکا نداشت درست بر عکس اتفاق مشابهی که در سال 2004 افتاد و شبکه سی.بی.اس عکسهایی تکان دهنده از زندان ابوغریب عراق منتشر کرد.

در سال 2004 انتشار عکسهای زندان ابوغریب که رفتار وحشیانه زندانبانان آمریکایی با زندانیان عراقی را به تصویر کشیده بودند با پوشش گسترده رسانه ای روبرو شد و سیلی از انتقادها را متوجه دولت آمریکا کرد و حتی کار به جایی رسید که فعالان آمریکایی خواستار استعفای "دونالد رامسفلد" وزیر دفاع وقت آمریکا از این سمت شدند و حزب دموکرات دست به برپایی جلسات استماع و حتی دادگاه برای روشن شدن موضوع کرد، اما درباره جوخه های مرگ آمریکا در افغانستان هرگز چنین اتفاقی نیفتاد.

هر چند مردم آمریکا و مردم برخی کشورهای دیگر تصاویر بدرفتاری نظامیان آمریکایی با کشته شدگان افغان را دیدند، اما هیچ کس خواستار استعفای "رابرت گیتس" از وزارت دفاع آمریکا نشد و رسانه ها نیز تمایل چندانی برای پوشش این تصاویر از خود نشان ندادند.

مقایسه این دو رویداد با هم به خوبی استانداردهای دوگانه آمریکا در برخورد با مسائل مشابه را نشان می دهد.

این در حالی است که تندروهای آمریکا و حتی محافظه کاران این کشور که تمایل چندانی به انتشار اخبار منفی علیه نظامیان ندارند نیز به وجود استانداردهای دوگانه در برخورد با این مسائل اقرار دارند.

در همین رابطه "تیم گرهام" از تحلیلگران مرکز رسانه واشنگتن گفت : اگر شما ماجرای ابوغریب را در اینترنت جستجو کنید مشاهده می کنید که فقط در مجله تایم 17 صفحه مطلب در این مورد وجود دارد، اما اگر بخواهیم ماجرای جوخه های مرگ آمریکا در افغانستان را جستجو کنیم مشاهده می کنیم که مطلب چندانی در این باره در مجله تایم وجود ندارد.