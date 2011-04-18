محمد صحراکار در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه پیاده راه شدن این خیابان ها طرح تفصیلی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در سال 85 است، گفت: طرح ارائه شده برای یک بازه زمانی از سال 85 تا 95 پیش‌بینی شده و لازم‌الاجرا است.

صحراکار اظهار داشت: در این طرح بافت مرکزی شهر که شامل میدان امام و شش خیابان منتهی به آن است، پیاده راه خواهد شد.

مسیر گردشگری در شهر همدان شکل می گیرد

سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان در توضیح اهداف این طرح گفت: ایجاد مسیر گردشگری برای شهروندان و کمک به جذب گردشگر، فرهنگ‌سازی و تشویق شهروندان به پیاده‌روی به جای استفاده از وسایل نقلیه شخصی و ایجاد آرامش بصری از اهداف این طرح است.

وی گفت: تمرکززدایی مراکز خدمات‌رسانی و توزیع آن به قسمت‌های مختلف شهر، ایجاد نظم ترافیکی به جهت ممنوعیت ورود خودرو و ایجاد محیطی برای تبادلات اجتماعی از دیگر اهداف این طرح است که به نفع شهروندان خواهد بود.

صحراکار ادامه داد: تمامی طرح‌های قبلی اجرا شده در بافت مرکزی شهر از جمله طرح محدودیت ترافیکی برای بسترسازی و مهیا کردن شرایط اجرای طرح تفصیلی مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری کشور بوده است.

دو خیابان اصلی همدان پیاده راه شد

وی یادآور شد: در حال حاضر فاز اول طرح شامل پیاده راه شدن خیابان‌های بوعلی و اکباتان در یک سمت اجرا شده که در صورت حمایت مدیریت‌های شهری فازهای بعدی با فاصله زمانی کمتر قابل اجرا خواهد بود.

سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان گفت: در اجرای فاز اول طرح پیاده راه شدن، استفاده از چند دستگاه ون به صورت گردشی در این مسیرها جوابگوی نیازهای ضروری خواهد بود.

وی در توضیح وضعیت بارگیری کسبه واقع در خیابان‌های عنوان شده، اظهار داشت: مغازه‌داران و کسبه که مغازه‌های آن‌ها در جداره خیابان‌های یاد شده واقع شده است پس از شناسایی در ساعت‌هایی از روز به آن‌ها مجوز برای بارگیری خودرو حمل کالا داده می‌شود.