پایان نصب نیمی از چادرهای بخش کودک نمایشگاه کتاب/ عرضه 23 هزار کتاب

محسن یگانهکاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مکان اختصاص یافته به بخش کودک این نمایشگاه، گفت: با توجه به اینکه تغییری در نقشه نمایشگاه ایجاد نشده است، بخش کودک همانند پارسال و بدون تغییر در چهار خیابان اصلی مصلی شامل خیابانهای 22، 23، 24 و 25 برپا خواهد شد و سالنهای مربوط به آن در این چهار خیابان مستقر خواهد شد.
فضای بخش کودک نمایشگاه 6300 متر مربع است
مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان با بیان اینکه متراژ بخش کودک نمایشگاه امسال حدود 6300 متر مربع است، اضافه کرد: امسال هم از سازههای موقتی برای استقرار ناشران کودک و نوجوان استفاده خواهد شد و بخش کودک و نوجوان از نظر غرفهبندی تفاوتی با سال گذشته ندارد.
عضو کارگروه هفت نفره بخش کودک نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران افزود: برای سالنهای 22 و 23 از سازههایی که سال گذشته مورد استفاده قرار گرفت، بهره میگیریم و برای سالنهای 24 و 25 سازههای جدیدی آماده شده است.
عرضه بیش از 23 هزار عنوان کتاب کودک توسط 263 ناشر
به گفته یگانهکاری پس از بررسیهای به عمل آمده تعداد ناشران پذیرفته شده از 196 ناشر که شرایط شرکت در نمایشگاه را داشتند، به 263 ناشر تغییر کرد که از این تعداد 210 ناشر از تهران و 53 ناشر از دیگر شهرها هستند که این ناشران با 23 هزار و 430 عنوان کتاب در نمایشگاه امسال حضور خواهند داشت.
مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان در پاسخ به این سوال که "آیا برنامههای این بخش از نمایشگاه تفاوتی با سال گذشته خواهد داشت یا خیر؟" گفت: برنامه خاصی نداریم. ما تنها خدماتی مانند آمادهسازی سالنها را به ناشران ارائه میکنیم و فعالیت ویژهای اتفاق نمیافتد.
نصب چادرها تا 5 اردیبهشت تمام میشود
وی همچنین تاکید کرد: اسکلتبندی تمام سالنهای بخش کودک و نوجوان به اتمام رسیده و پس از تأئید وزارت ارشاد، نصب نیمی از چادرها انجام شده و تلاش خواهیم کرد تا 5 اردیبهشت ماه غرفهبندی سالنها به اتمام برسد و آماده تحویل به ناشران شود.
تمهیدات برای جلوگیری از نفوذ آب به غرفهها
عضو کارگروه هفت نفره بخش کودک نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران همچنین درباره میزان آسیبپذیری سازههای این بخش در مقابل بارشها یا طوفان، گفت: انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان به دلیل احتمال بارش باران و ورود آب به غرفهها، سعی میکند راههای نفوذ آب را عایقبندی کند و از تمامی ناشران نیز درخواست دارد از پالت برای نگهداری و انبار کتابها استفاده کنند.
بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از 14 تا 24 اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی (ره) تهران برپا میشود.
نظر شما