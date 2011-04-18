ثبت نام 17 هزار لرستانی در سامانه الکترونیکی دریافت سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، محمد رضا موسوی خواه در سخنانی اظهار داشت: این تعداد افراد ثبت نامی در سامانه الکترونیکی دریافت سوخت ویژه مربوط به مشتریان بخش کشاورزی استان بوده است.

وی از کشاورزانی که برای سهمیه ویژه سوخت تاکنون در این سامانه ثبت نام نکرده اند یا اطلاعات وارد شده شان در این سایت کامل نیست خواست تا پایان فروردین ماه نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان لرستان خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها درمورد شناسایی و برآورد سهمیه سوخت بهره‌ برداران بخش کشاورزی لازم است کلیه مصرف کنندگان جزئی بخش کشاورزی که سهمیه سوخت آنها کمتر از شش هزار لیتر در ماه است به سایت www.agri.ir مراجعه و با وارد کردن مشخصات خود در قسمت سامانه شناسایی مشتریان جزء بخش کشاورزی نسبت به ثبت نام و دریافت نام کاربری و کلمه عبور خود اقدام کنند.

موسوی خواه با تاکید بر اینکه سهمیه ویژه سوخت کشاورزان به مصرف کنندگانی تعلق می‌گیرد که در این سامانه ثبت‌ نام کرده باشند افزود: این افراد باید با مراجعه مجدد به سامانه و وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور دریافتی، مشخصات تجهیزات، ادوات و تأسیسات تحت پوشش خود را در قسمت های مربوط ثبت کنند.