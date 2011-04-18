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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

مراد آبادی:

برقراری صلح مهمترین رسالت شورای حل اختلاف زندانهاست

برقراری صلح مهمترین رسالت شورای حل اختلاف زندانهاست

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس زندان بوئین زهرا گفت: مهمترین رسالت شورای حل اختلاف در زندانها، برقراری صلح و سازش از طریق میانجیگری و با محوریت عدالت در جامعه است.

ابوالفضل حسینی مراد آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین اظهار داشت: با درایت وهمکاری شورای حل اختلاف زندان بوئین زهرا، زمینه آزادی چهار نفر از زندانیان ادر این شهرستان فراهم شد.
                                                                                                         
وی افزود: امروز شورای حل اختلاف زندان به عنوان یک نهاد شناخته شده، زمینه ایجاد و گسترش فرهنگ صلح وسازش را فراهم کرده است.   
                                                                                                     
رئیس زندان بوئین زهرا تصریح کرد: کاهش جمعیت کیفری زندان، کاهش هزینه های نگهداری، بهره گیری از توانایی، مشارکت مردم برای رفع مشکل خود و ایجاد جامعه سالم از مهمترین اهداف تشکیل شورای حل اختلاف در زندان است.
                                                 
مراد آبادی خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف زندان بوئین زهرا از سال 83 فعالیت خود را در این زندان آغاز کرده و خوشبختانه تا کنون موجبات آزادی تعداد زیادی از زندانیان را فراهم است.                                                                     
کد مطلب 1291874

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