به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نکویی‌مهر در اولین همایش تخصصی بازرسی و نظارت اصناف در سال 90 گفت: در شرایط کنونی کشور که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفته است، باید افزایش بهره‌وری بعنوان یک اصل مدنظر قرار گیرد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مقابل درخواست برخی برای افزایش قیمت‌ها، استفاده از تکنیک‌های کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری را توصیه می‌کند.

وی تصریح کرد: اصناف در ایام پایانی سال و در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نقش بسزایی در آرامش بازار داشتند و نظارت آنها بر بازار ستودنی است.

نکویی‌مهر خاطرنشان کرد: امروزه بحث نظارت اصناف نهادینه شده و لازم است در کنار بحث نظارت و برخورد با متخلفان در بازار، به فرهنگ‌سازی در این حوزه نیز توجه شود.

به اعتقاد وی، افزایش بهره‌وری اصلی مهم و موردنیاز در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور است، این درحالی است که توجه به این فاکتور در کنار نظارت کامل بر واردات می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.