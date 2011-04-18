  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

نکویی‌مهر عنوان کرد:

استفاده از تکنیک‌های کاهش قیمت تمام‌شده به جای افزایش قیمت

استفاده از تکنیک‌های کاهش قیمت تمام‌شده به جای افزایش قیمت

معاون وزیر بازرگانی گفت: استفاده از تکنیک‌های کاهش قیمت تمام‌شده باید جایگزین افزایش قیمت‌ها در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نکویی‌مهر در اولین همایش تخصصی بازرسی و نظارت اصناف در سال 90 گفت: در شرایط کنونی کشور که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفته است، باید افزایش بهره‌وری بعنوان یک اصل مدنظر قرار گیرد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مقابل درخواست برخی برای افزایش قیمت‌ها، استفاده از تکنیک‌های کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری را توصیه می‌کند.

وی تصریح کرد: اصناف در ایام پایانی سال و در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نقش بسزایی در آرامش بازار داشتند و نظارت آنها بر بازار ستودنی است.

نکویی‌مهر خاطرنشان کرد: امروزه بحث نظارت اصناف نهادینه شده و لازم است در کنار بحث نظارت و برخورد با متخلفان در بازار، به فرهنگ‌سازی در این حوزه نیز توجه شود.

به اعتقاد وی، افزایش بهره‌وری اصلی مهم و موردنیاز در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور است، این درحالی است که توجه به این فاکتور در کنار نظارت کامل بر واردات می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

کد مطلب 1291878

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها