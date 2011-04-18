به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نکوییمهر در اولین همایش تخصصی بازرسی و نظارت اصناف در سال 90 گفت: در شرایط کنونی کشور که اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در دستور کار قرار گرفته است، باید افزایش بهرهوری بعنوان یک اصل مدنظر قرار گیرد.
معاون وزیر بازرگانی افزود: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مقابل درخواست برخی برای افزایش قیمتها، استفاده از تکنیکهای کاهش قیمت تمامشده و افزایش بهرهوری را توصیه میکند.
وی تصریح کرد: اصناف در ایام پایانی سال و در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، نقش بسزایی در آرامش بازار داشتند و نظارت آنها بر بازار ستودنی است.
نکوییمهر خاطرنشان کرد: امروزه بحث نظارت اصناف نهادینه شده و لازم است در کنار بحث نظارت و برخورد با متخلفان در بازار، به فرهنگسازی در این حوزه نیز توجه شود.
به اعتقاد وی، افزایش بهرهوری اصلی مهم و موردنیاز در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور است، این درحالی است که توجه به این فاکتور در کنار نظارت کامل بر واردات میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
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