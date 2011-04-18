جزئیات ادغام وزارت مسکن با راه/ تداوم فعالیت بخش هوایی به شیوه فعلی

احمد صادقی در گفتگو با مهر در خصوص ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن وشهرسازی با یکدیگر گفت: هیچ یک از زیرمجموعه های این 2 وزارتخانه انتقال نمی یابند و تنها معاونتها و زیرمجموعه هایی که موضوعیت کاری یکسانی داشته باشند، با یکدیگر ادغام می شوند.

وی افزود: بنابراین زیرمجموعه هایی مانند هواپیمایی که امکان ادغام در دیگر بخشهای این 2 وزارتخانه را ندارد، به همین شکل باقی می مانند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره اظهار نظرها مبنی جداشدن بخشهایی از این 2 وزارتخانه گفت: این 2 وزارتخانه بدون هیچ تغییری به همین شیوه به کار خود ادامه می دهند و وزارتخانه جدید هم به ساختمان بزرگتری انتقال می یابد.

صادقی با بین اینکه ایجاد یک وزارتخانه امور زیر بنایی احساس می شد، افزود: نظام اجرایی یکسانی برای زیرمجموعه ها اجرا می شود و در آینده این وزارتخانه به سمت اقدامات زیر بنایی بیشتری مانند ساخت ورزشگاه ها و سد سازی پیش می رود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه هنوز نام مشخصی برای این وزارتخانه مشخص نشده است، این اقدام را در جهت هماهنگی میان فعالیتهای زیربنایی دانست.

به گزارش مهر شب گذشته معاون توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری اعلام کرد: ادغام 4 وزارتخانه و تشکیل 2 وزارتخانه جدید قطعی شد. برهمین اساس، با تصویب هیئت وزیران وزارتخانه های مسکن و راه و وزارتخانه های بازرگانی و صنایع در هم ادغام شدند.