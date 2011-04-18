توزیع میوه در قزوین روند افزایش قیمتها را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حسن رحیمی ظهر دوشنبه در جریان بازدید و سرکشی از جایگاههای عرضه میوه اظهارداشت: استقبال مردم از مراکز عرضه و توزیع میوه در استان بسیار مطلوب بوده و این استقبال، نتیجه تلاش و حمایت تمامی دستگاهها، مسئولان و مجموعه همکاران سازمان بازرگانی است.

وی با اشاره به خرید، ذخیره ‌سازی و توزیع میوه در ایام پایانی سال و نوروز ۹۰ افزود: میوه‌هایی که در استان قزوین تهیه و توزیع شد بسیار مرغوب بود و در مقایسه با سایر استانها بهترین کیفیت را داشت.

رحیمی در خصوص قیمت میوه تصریح کرد: در غرفه ‌های عرضه میوه، پرتقال و سیب به قیمت یک هزار و 50 تومان و یک هزار و 650 تومان عرضه شد و در تمامی چادرها قیمتها به صورت خوانا در معرض دید مشتریان قرار گرفت.

رحیمی با بیان اینکه کار توزیع میوه تا پایان فروردین ماه سالجاری ادامه خواهد داشت، اظهارداشت: توزیع و عرضه میوه بعد از این تاریخ نیز متناسب با نیاز و کشش بازار ادامه داشته و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

این مسئول با بیان اینکه ۳۰ مرکز توزیع، عملیات عرضه میوه نوروزی را برعهده دارند، افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از رشد بی‌ رویه قیمتها و پاسخگویی به افزایش حجم تقاضای خرید میوه در ایام نوروز انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه مسئولان و مقامات ارشد استان به بخش خصوصی یک نگاه مثبت است و بخش خصوصی را سکان‌ دار اصلی فعالیتهای اقتصادی می‌داند خاطرنشان کرد: مجموعه دولت در این راستا، زیر ساخت‌های اقتصادی را جهت فعالیت بخش خصوصی فراهم می کند و برنامه و فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان قزوین ضمن تقدیر از فعالیتهای مستمر بخش خصوصی به ویژه مجموعه اصناف و اتحادیه تعاون روستایی یادآورشد: موفقیت کار، نتیجه تلاش، مساعدت، تعامل و همکاری مسئولان ارشد استان، دستگاههای امنیتی، انتظامی و سایر عوامل بوده است.