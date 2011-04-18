  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

بازداشت تصویربردار شبکه سحر در سلیمانیه عراق

نیروهای امنیتی کردستان عراق تصویربردار شبکه سحر را در سلیمانیه دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تظاهرات اصلاح طلبانه مردمی که دیروز 28 فروردین ماه در شهر سلیمانیه کردستان عراق برگزار شد، عوامل نیروهای امنیتی حکومت محلی اقلیم کردستان عراق موسوم به آسایش، تصویربردار شبکه جهانی سحر را دستگیر کردند.

کمال نوری خبرنگار این شبکه گفت: عصر دیروز فریدون ابراهیم تصویربردار گروه که برای تهیه گزارش از تظاهرات سلیمانیه در این شهر حاضر بود، توسط نیروهای آسایش دستگیر و تا ساعت 30/20 به وقت محلی در بازداشت به سر برد که با پیگیری‌های صورت گرفته سرانجام آزاد شد، ولی دوربین و کاست‌های تصاویر تهیه شده توسط وی بازپس داده نشده و موضوع همچنان در حال پیگیری است.

حدود دو ماه پیش هم در تظاهرات صورت گرفته در دهوک، خبرنگار شبکه سحر از سوی آسایش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دوربین وی نیز معدوم شد.

کد مطلب 1291890

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها