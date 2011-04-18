بازداشت تصویربردار شبکه سحر در سلیمانیه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، در تظاهرات اصلاح طلبانه مردمی که دیروز 28 فروردین ماه در شهر سلیمانیه کردستان عراق برگزار شد، عوامل نیروهای امنیتی حکومت محلی اقلیم کردستان عراق موسوم به آسایش، تصویربردار شبکه جهانی سحر را دستگیر کردند.

کمال نوری خبرنگار این شبکه گفت: عصر دیروز فریدون ابراهیم تصویربردار گروه که برای تهیه گزارش از تظاهرات سلیمانیه در این شهر حاضر بود، توسط نیروهای آسایش دستگیر و تا ساعت 30/20 به وقت محلی در بازداشت به سر برد که با پیگیری‌های صورت گرفته سرانجام آزاد شد، ولی دوربین و کاست‌های تصاویر تهیه شده توسط وی بازپس داده نشده و موضوع همچنان در حال پیگیری است.

حدود دو ماه پیش هم در تظاهرات صورت گرفته در دهوک، خبرنگار شبکه سحر از سوی آسایش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دوربین وی نیز معدوم شد.