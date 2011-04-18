رئیس جدید هیئت کشتی استان کرمانشاه انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر در کرمانشاه، مجمع انتخابات این هیئت با حضور هاشمی نسب مسئول امور استانها و نماینده ویژه فدراسیون کشتی و به ریاست مدیرکل تربیت بدنی استان کرمانشاه در سالن جلسات شهید هادیان کرمانشاه برگزار شد و در پایان محمد هیچی با کسب 18 رای به عنوان رئیس هیئت کشتی استان برای یک دوره چهارساله انتخاب شد.

هاشمی نسب مسئول امور استانهای فدراسیون کشتی در ابتدای این مجمع با اشاره به قدمت و اعتبار کشتی کرمانشاه در ایران و حتی آسیا اظهار داشت: کرمانشاه جز معدود استانهایی است که در عرصه کشتی صاحب سبک خاص خود است.

وی خاطرنشان کرد: فدراسیون کشتی آمادگی آن را دارد که برای شناسایی و پرورش استعدادهای نخبه این استان با هزینه فدراسیون و کمک آموزش و پرورش پایگاه استعدادیابی ثابت برقرار کند.