کرج آخر هفته بارانی است

پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روزهای سه شنبه و چهارشنبه دمای هوا در استانهای نوار شمالی و سواحل دریای خزرافزایش پنج الی 10 درجه خواهد داشت و در روز پنجشنبه دمای هوا بین 10 الی 15 درجه کاهش نشان می دهد و این هوای خنک تا روز جمعه در این مناطق خواهد بود.

وی افزود: همچنین یک سامانه بارشی از غروب روز چهارشنبه از منطقه غرب وارد می شود و همین سامانه بارشی در روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه مناطق غرب کشور، دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی، استانهای مرکزی کشور و دامنه های جنوبی البرز را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور عنوان کرد: بدین ترتیب ابتدا در استانهای واقع در شمالغرب، غرب، جنوبغرب و پس از آن مناطق دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی، مناطق مرکزی و دامنه های جنوبی البرز با وزش باد، بارش باران و گاه با رعد و برق پیش بینی می شود.

پرویز رضازاده بیان کرد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه استانهای واقع در کرانه های دریای خزر هوا بارانی خواهد بود.

