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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۳۵

کرج آخر هفته بارانی است

کرج آخر هفته بارانی است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور گفت: یک سامانه بارشی از اواخر روز چهارشنبه از منطقه غرب وارد ایران می شود که تا روز پنجشنبه این ناحیه از کشور را متاثر خواهد کرد.

 پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روزهای سه شنبه و چهارشنبه دمای هوا در استانهای نوار شمالی و سواحل دریای خزرافزایش پنج الی 10 درجه خواهد داشت و در روز پنجشنبه دمای هوا بین 10 الی 15 درجه کاهش نشان می دهد و این هوای خنک تا روز جمعه در این مناطق خواهد بود.

وی افزود: همچنین یک سامانه بارشی از غروب روز چهارشنبه از منطقه غرب وارد می شود و همین سامانه بارشی در روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه مناطق غرب کشور، دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی، استانهای مرکزی کشور و دامنه های جنوبی البرز را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور عنوان کرد: بدین ترتیب ابتدا در استانهای واقع در شمالغرب، غرب، جنوبغرب و پس از آن مناطق دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی، مناطق مرکزی و دامنه های جنوبی البرز با وزش باد، بارش  باران و گاه با رعد و برق پیش بینی می شود.

پرویز رضازاده بیان کرد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه استانهای واقع در کرانه های دریای خزر هوا بارانی خواهد بود.
 

کد مطلب 1291896

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