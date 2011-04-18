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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

نعمتی خبر داد:

اول اردیبهشت اجرای صدور شناسنامه مکانیزه در 22 شهرستان فارس

اول اردیبهشت اجرای صدور شناسنامه مکانیزه در 22 شهرستان فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال استان فارس از آغاز اجرای طرح صدور شناسنامه مکانیزه در استان از اول اردیبهشت ماه در 22 شهرستان فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محسن نعمتی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: پس از شیراز به عنوان مرکز استان با اجرای این طرح در 22 شهرستان استان برای هم استانیهایی که نیاز به تعویض شناسنامه دارند، شناسنامه مکانیزه صادر خواهد شد.

وی صدور شناسنامه مکانیزه را گام بسیار مهم در به حداقل رساندن سوء استفاده احتمالی از شناسنامه ها خواند و افزود: لازم است که شناسنامه هر ایرانی به عنوان سند پرافتخار ایرانی بودن در سطح بالایی از امنیت ونماد ظاهری باشد و تلاش می کنیم که ثبت احوال استان فارس در راه ارائه این خدمت ارزشمند پیشگام و پیشرو باشد.

مدیر کل ثبت احوال فارس اظهار امیدواری کرد که با حمایتهای مسئولان استانی هرچه سریعتر در سایر شهرستانها و بخشهای استان نیز شاهد آغاز اجرای این طرح باشیم.

پس از شیراز در 22 شهرستان دیگر استان شامل ممسنی، فیروزآباد، کوار، خنج، بوانات، جهرم، آباده، لار، اقلید، کازرون، خرم بید، داراب، فسا، نی ریز، استبهان، مرودشت، سروستان، سپیدان، زرین دشت، مهر، لامرد و فراشبند از اول اردیبهشت ماه برای متقاضیان شناسنامه مکانیزه صادر خواهد شد.

کد مطلب 1291898

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