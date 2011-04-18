"کاراگاه دی و افسانه شعله شبح" پیشتاز جوایز سالانه سینمای هنگ کنگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از اسکرین دیلی فیلم کنگ فویی "جنگاوران" هم با دریافت چهار جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم دیگر فیلم موفق این مراسم بود.



تسویی هارک جایزه بهترین کارگردانی را برای فیلم " کارآگاه دی ..." دریافت کرد. دیگر جوایز این فیلم هم عبارت بود از بهترین بازیگر نقش اول زن ( کارینا لائو)، بهترین طراحی صحنه، بهترین طراحی لباس، بهترین چهره‌پردازی و بهترین جلوه‌های ویژه صوتی. "جنگاوران " هم علاوه بر جایزه بهترین فیلم، سه جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد و بهترین موسیقی متن.

جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد به نیکلاس تسه برای نقش آفرینی در فیلم " گنجشک درختی" ساخته دانته لم اهدا شد. در حالی که هان جین تان برای بازی در فیلم "بروس لی، برادر من" جایزه بهترین بازیگر تازه وارد را به دست آورد.

پانگ هو چونگ برای نگارش فیلمنامه فیلم کمدی رمانتیک "عشق در یک آه" برنده جایزه بهترین فیلمنامه شد. جایزه بهترین طراحی حرکات اکشن هم به سامو هانگ برای فیلم "ایپ من 2" تعلق گرفت. فیلم ژاپنی "اعترافات" جایزه بهترین فیلم آسیایی سال را دریافت کرد.