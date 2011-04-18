احمدی و رحماندوست نامزد دریافت جایزه آسترید لیندگرن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه ادبی معتبر همه ساله در سوئد به یاد آسترید لیندگرن نویسنده محبوب سوئدی و خالق کتابهای "پی پی جوراب بلند" و "کارلس روی پشت‌بام" توسط انجمن ملی سوئد در امور فرهنگی به مبلغ 5 میلیون کرون سوئد به یک نویسنده، تصویرگر یا فعال در عرصه‌ ادبی کودک اهدا می‌شود.

از ایران علاوه بر این دو نویسنده و شاعر سرشناس ادبیات کودک و نوجوان، موسسه پژوهشی "کودکان دنیا" نیز از سوی شورای کتاب کودک به عنوان دیگر نامزد دریافت این جایزه معرفی شده است.

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در ایران نیز از این امتیاز برخوردار است که نامزدی را به این جایزه‌ ادبی در سوئد معرفی کند.

بر اساس تقویم جایزه‌ای ادبی آسترید لیندگرن تمامی موسسات و سازمان‌های مجاز برای معرفی کاندیدا در سراسر جهان تا 25 شهریور فرصت دارند که نامزدهای خود را برای دریافت این جایزه معرفی کنند و فهرست نهایی نامزدهای اصلی دریافت جایزه از سوی گروه داوری در سوئد در ماه سپتامبر اعلام و برگزیده اصلی نیز همه ساله در فروردین همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب بولونیا معرفی می‌شود.

مراسم اصلی برای اهدای جایزه به عنوان بزرگترین جایزه ادبیات کودک ونوجوان در جهان، ماه مه سال آینده در شهر استکهلم سوئد برگزار خواهد شد.

هدف از اهدای این جایزه از سوی برگزار کنندگان، تقویت و بالا بردن کیفیت ادبیات کودک و نوجوان و ارتقای حقوق کودکان در جهان اعلام شده و برخورداری از کیفیت بالای هنری و عمق بخشیدن به روح انسانیت از شاخصهای اصلی انتخاب برگزیدگان عنوان شده است.

احمدرضا احمدی در 30 اردیبهشت 1319 در کرمان متولد شد. از جوانی در حوزه شعر نو با انتشار آثار پیشرو حضور جدی و موثری داشت که در ادامه با انتشار مجموعه‌های شعر سپید به عنوان یکی از اصلی‌ترین چهره‌های شعر دهه چهل درخشید.

وی از سال 1349 وارد کانون شد و مدتی نیز مسئول واحد موسیقی این سازمان بود.



مصطفی رحماندوست نویسنده، شاعر و مترجم نام آشنای کودکان و نوجوانان اول تیر سال 1329 در همدان به دنیا آمد و پس از اخذ مدرک کارشناسی خود در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، به عنوان کارشناس کتابهای خطی در کتابخانه مجلس مشغول به کار شد.

وی پس از سال 1357 با عنوان مدیر مرکز نشریات کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان فعالیت می‌کرد و از آن پس تا به امروز قبول مسئولیتهایی چون مدیریت برنامه‌ کودک‌ سیما، سردبیری نشریه‌ پویه‌، مدیر مسئولی نشریات رشد، مدیرکلی دفتر مجامع و فعالیتهای فرهنگی، سردبیری رشد دانش‌آموز، سردبیری سروش‌ کودکان، داوری جشنواره بین‌المللی فیلم‌ و مدیریت جشنواره تئاتر کودکان و نوجوانان (اصفهان) را در کارنامه خود داشته است.

از رحماندوست بیش از 116 اثر به صورت مجموعه داستان و مجموعه شعر برای کودکان و نوجوانان منتشر شده است.



