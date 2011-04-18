مهمترین سلاح ارتش ایران ایمان و ولایتمداری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نجار ظهر دوشنبه در مراسم روز ارتش در کرمان اظهارداشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان ارتشی نمونه در دنیا مطرح است.

وی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان ارتشی نمونه در دنیا مطرح است گفت: بزرگترین سلاح این ارتش ایمان، تقوا و روحیه شهادت طلبی و ایثار است که هیچ ارتشی در دنیا چنین ویژگیهایی ندارد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان افزود: ماموریت ارتش ما یک ماموریت الهی است و همین خصوصیات باعث شده که نیروی ارتش ما در در دنیا به بهترین و کارآمدترین ارتش تبدیل شود.

وی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران در تمامی زمینه ها به خودکفایی رسیده است و در کنار برقراری امنیت سازندگی های بسیاری را هم در کشور انجام داده است.

نجار گفت: با توجه به توانمندی هایی که ارتش جمهوری اسلامی ایران دارد می تواند با پرسنل خود گام عظیمی در شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتفال در کشور هم بردارد.

این مراسم با رژه یگان های مختلف نیروهای مسلح، نمایش چتربازان و مانور تجهیزات و ادوات نظامی همراه بود.