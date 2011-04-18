گزارش راستی آزمایی تحقق 1.6میلیون شغل/ استقرار نظام ملی مهارت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی از تاسیس سازمان ملی مهارت و فن آوری خبر داد و اعلام کرد با ایجاد نظام ملی صلاحیت مهارت و اشتغال بازار کار سامان می یابد.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه در سال همت مضاعف و کار مضاعف برنامه های این دستگاه بر اساس این شعار تنظیم شد، اظهار داشت: قطار وزارت کار به مسیر خود بازگشته و هر روز در حال سرعت گرفتن برای رسیدن به هدف است.

شیخ الاسلامی با بیان اینکه ایجاد اشتغال تاکنون متولی نداشت، افزود: پذیرش مسئولیت دبیرخانه ای شورای اشتغال موجب محور شدن اشتغال برای تمامی دستگاه ها و مدیران است.

وی بیان داشت: طبق گزارش استانداران و همچنین گزارش گروه های راستی آزمایی، 1 میلیلون و 600 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.

وزیر کار با اعلام اینکه در دوره های گذشته بالاترین رقم ایجاد اشتغال 300 هزار فرصت شغلی بود و حتی با اجرای طرح بنگاه های زودبازده 950 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است، تصریح کرد: این در حالی است که از منابع بانکی کمترین بهره گیری را داشته ایم.

شیخ الاسلامی تاسیس سازمان ملی مهارت و فناوری و استقرار نظام ملی صلاحیت مهارت و اشتغال در سال جاری را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و با تاکید بر اینکه وزارت کار با اجرای این طرح ها پرچمدار توانمند سازی نیروی انسانی است یادآور شد: ضعف در مهارت حلقه مفقوده مشکل بیکاری در کشور است.

وی وزارت کار را مبتکر طرح دورکاری دانست و با تاکید براینکه هدف از این طرح بازآرایی نیروی انسانی است، آن را اقدامی بزرگ در راستای تحول اداری عنوان کرد و گفت: در وزارت کار بیشتر افراد دور کار شده اند و امیدواریم در سایر حوزه ها نیز این طرح با موفقیت اجرا شود.

وزیر کار افزایش تشکل های کارگری و کارفرمایی، تدوین سند ملی کار شایسته، کاهش حوادث ناشی از کار، افزایش تعداد شوراهای سازش و کاهش هزینه های جاری را از دیگر اقدامات این وزارتخانه برشمرد و افزود: تصویب بیمه کارگران ساختمانی از دیگر اقدامات مهمی است که در سال گذشته انجام شد.