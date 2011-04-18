به گزارش خبرنگار مهر در قم، ابوالحسن عبدالعلیزاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت بالا بردن کیفیت نرمافزارها عنوان کرد: همانطور که در مورد تعیین کیفیت محصولات صنعتی در حوزههای مختلف استانداردهایی وجود دارد، باید جهت تعیین کیفیت نرمافزارها، دامنه کاربران و مسائلی دیگری از قبیل خدمات پس از فروش، استانداردهایی تدوین شود.
مسئول بخش برنامهنویسی محلی مرکز نور با بیان اینکه تا فعالیتهای قرآنی قانونمند و با برنامههایی هدفمند و مدون نباشند پیشرفتی حاصل نمیشود گفت: باید استانداردهای لازم تدوین شوند، در غیر این صورت تا زمانی که این کارها به صورت خودجوش و توسط سازمانهای مختلف صورت گیرد، تأثیر قابلتوجهی در جامعه نخواهد داشت.
فعالیت ها در بخش تولیدات نرم افزاری باید با برنامه ریزی فرهنگی همراه باشد
عبدالعلیزاده پیشرفت ابزارهای نرمافزاری فضای مجازی را روزافزون دانست و افزود: در کشور ما مراکز قابل توجهی وجود دارند که در زمینه نشر و توسعه علوم اسلامی فعالیت میکنند و هر کدام فراخور وضعیت خود، برنامه خاصی هم برای اشاعه فرهنگ اسلامی اتخاذ کردهاند اما برخی از این مسائل و فعالیتها نیاز به برنامهریزی فرهنگی دارد.
کارشناس فنی نرمافزارهای علوم قرآنی اظهار کرد: در سالهای اخیر توجه بیشتری به استفاده از فناوری و فرصتهای ایجادشده توسط آن شده است و بیشتر مراکز اسلامی به این مسئله عنایت داشتهاند؛ اما آنچه قابل توجه است اینکه تعاملات بین این سازمانها و هماهنگی بین سیاستهای آنان نامطلوب بوده است.
وی با بیان اینکه این عدم همکاری نقصهایی هم به وجود میآورد تصریح کرد: به همین دلیل است که در زمینههای مختلف نرمافزاری، محصولات متعدد اما مشابهی وجود دارند؛ با اینکه هر کدام نقاط قوت خوبی دارند اما ضعف آنها نیز خودنمایی میکند و اگر به یکی از نمایشگاههای مرتبط با علوم قرآنی مراجعه کنیم این امر به وضوح قابل مشاهده است.
عدم استفاده از تکنولوژی روز موجب عدم پیشرفت در تولیدات نرم افزاری
عبدالعلیزاده با مقایسه نرمافزارهای تولید داخل با مشابه آن در دیگر کشورها مخصوصا کشورهای مسلمان ادامه داد: عقبافتادگی تکنولوژیکی ملتها و دولتهای اسلامی نسبت به کشورهای توسعه یافته، سبب شده است که در تمام زمینههای مرتبط با آن و از جمله نرمافزار، جهش و پیشرفت قابل ملاحظهای وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: در کشور ما نیز اگرچه این توجه تا حدی مناسبتر از دیگر کشورهای اسلامی بوده است، اما نسبت به نوآوری و کاربردهایی که در زمینههای مشابه در این بستر فراهم شده، فقر مشهودی وجود دارد.
تولید نرم افزارهای قرآنی با توجه به گروه های سنی مخاطبان باشد
مسئول بخش برنامهنویسی محلی مرکز نور توجه داشتن به گروههای سنی مخاطبان را در تولید نرمافزارهای قرآنی بسیار مهم دانست و تأکید کرد: نرمافزارهای مختلفی برای مخاطبان متفاوت ارائه میشود، اما این حاکی از این امر نیست که تناسب «محتوا با نیاز کاربر» و نیز «قابلیت کاربری برنامه با توانایی کاربر آن» رعایت میشود.
وی ادامه داد: این تناسب نیاز به کار کارشناسی دارد. در حقیقت نیاز است تا تشخیص و تعیین این امر ساماندهی شود و برعهده یک سازمان خاص قرار گیرد.
عبدالعلیزاده:
استانداردهایی خاص برای تعیین کیفیت نرمافزارهای دینی تدوین شود
قم - خبرگزاری مهر: مسئول بخش برنامهنویسی محلی مرکز نور گفت: همانگونه که در مورد تعیین کیفیت محصولات صنعتی در حوزههای مختلف استانداردهایی وجود دارد، باید جهت تعیین کیفیت نرمافزارها نیز استانداردهای خاص تدوین شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، ابوالحسن عبدالعلیزاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت بالا بردن کیفیت نرمافزارها عنوان کرد: همانطور که در مورد تعیین کیفیت محصولات صنعتی در حوزههای مختلف استانداردهایی وجود دارد، باید جهت تعیین کیفیت نرمافزارها، دامنه کاربران و مسائلی دیگری از قبیل خدمات پس از فروش، استانداردهایی تدوین شود.
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