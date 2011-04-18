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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

1350 دستگاه مینی بوس در گلستان نوسازی می شود

1350 دستگاه مینی بوس در گلستان نوسازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای حمل و نقل گلستان گفت: در بخش حمل و نقل هزار و 350 دستگاه مینی بوس با عمر متوسط 23 سال در استان وجود دارد که امسال نوسازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی جوان شورابی ظهر دوشنبه در نشست این شورا افزود: ساماندهی شش هزار دستگاه سواری روستایی، نوسازی 350 دستگاه اتوبوس و شش هزار و 700 دستگاه ناوگان حمل و نقل باری از برنامه های سال جاری خواهد بود.

رئیس شورای حمل و نقل گلستان تصریح کرد: دو کار عمده بازسازی خط ریلی گرگان تا گلوگاه و ساخت راه آهن گرگان به اینچه برون از اولویتهای سال جاری وزارت راه در بخش حمل و نقل ریلی است که در حال حاضر این پروژه به کمیسیون ماده 32 رفته و براساس توافقات انجام شده با کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و تاجیکستان، پیگیر اجرایی شدن آن در سال جاری خواهیم بود.

شورابی، تکمیل مطالعات راه آهن گرگان به مشهد را که 200 کیلومتر آن در استان گلستان واقع شده و آغاز عملیات اجرایی آن را، از دیگر برنامه های کاری شورای حمل و نقل استان در سال جاری بیان کرد.

وی افزود: این پروژه از شمال کلاله و پیشکمر وارد خراسان شمالی می شود و علاوه براینکه در گرگان دارای یک ایستگاه ویژه است در گنبد نیز، یک ایستگاه درجه یک خواهد داشت.
 
این مقام اقتصادی گلستان اظهارداشت: در بخش بنادر و کشتیرانی نیز، با پیگیریهای انجام شده بندر تجاری خواجه نفس تا پایان سال 91 به بهره برداری می رسد.
 
شورابی ادامه داد: تطویل باند موجود فرودگاه از 3100 متر به 3400 متر، افزایش پروازهای داخلی و خارجی، تکمیل و احداث ترمینال بین المللی، پاویون و پارکینگ مستقبلین حجاج فرودگاه و تکمیل فرودگاه کلاله که از مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری به استان بوده از برنامه های بخش حمل و نقل هوایی استان است.
 
وی متذکر شد: تکمیل فرودگاه کلاله در حال طی مراحل نهایی کمیسیون ماده 32 است و 80 میلیارد ریال برای آن اعتبار پیش بینی شده که با تصویب کمیسیون به طول 2200 متر شروع می شود و همزمان اقدامات ناوبری و ساختمان آن انجام خواهد شد.

شورای هماهنگی حمل و نقل گلستان هر ماه با حضور اعضای آن که متشکل از ادارات کل راه و ترابری، حمل و نقل و پایانه ها،فرودگاههای استان، هواشناسی، حوزه راهسازی، مدیریت بنادر و کشتیرانی،راه آهن و آزمایشگاه مکانیک و خاک می باشد، تشکیل می شود.

در این جلسه، مسایل و مشکلات موجود در هر یک از بخش های حمل و نقل،  بررسی و جهت کاهش و رفع آنها و ارتقای حمل و نقل استان هماهنگی های لازم صورت می گیرد.
کد مطلب 1291916

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