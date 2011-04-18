1350 دستگاه مینی بوس در گلستان نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی جوان شورابی ظهر دوشنبه در نشست این شورا افزود: ساماندهی شش هزار دستگاه سواری روستایی، نوسازی 350 دستگاه اتوبوس و شش هزار و 700 دستگاه ناوگان حمل و نقل باری از برنامه های سال جاری خواهد بود.

رئیس شورای حمل و نقل گلستان تصریح کرد: دو کار عمده بازسازی خط ریلی گرگان تا گلوگاه و ساخت راه آهن گرگان به اینچه برون از اولویتهای سال جاری وزارت راه در بخش حمل و نقل ریلی است که در حال حاضر این پروژه به کمیسیون ماده 32 رفته و براساس توافقات انجام شده با کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و تاجیکستان، پیگیر اجرایی شدن آن در سال جاری خواهیم بود.

شورابی، تکمیل مطالعات راه آهن گرگان به مشهد را که 200 کیلومتر آن در استان گلستان واقع شده و آغاز عملیات اجرایی آن را، از دیگر برنامه های کاری شورای حمل و نقل استان در سال جاری بیان کرد.

وی افزود: این پروژه از شمال کلاله و پیشکمر وارد خراسان شمالی می شود و علاوه براینکه در گرگان دارای یک ایستگاه ویژه است در گنبد نیز، یک ایستگاه درجه یک خواهد داشت.

این مقام اقتصادی گلستان اظهارداشت: در بخش بنادر و کشتیرانی نیز، با پیگیریهای انجام شده بندر تجاری خواجه نفس تا پایان سال 91 به بهره برداری می رسد.

شورابی ادامه داد: تطویل باند موجود فرودگاه از 3100 متر به 3400 متر، افزایش پروازهای داخلی و خارجی، تکمیل و احداث ترمینال بین المللی، پاویون و پارکینگ مستقبلین حجاج فرودگاه و تکمیل فرودگاه کلاله که از مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری به استان بوده از برنامه های بخش حمل و نقل هوایی استان است.

وی متذکر شد: تکمیل فرودگاه کلاله در حال طی مراحل نهایی کمیسیون ماده 32 است و 80 میلیارد ریال برای آن اعتبار پیش بینی شده که با تصویب کمیسیون به طول 2200 متر شروع می شود و همزمان اقدامات ناوبری و ساختمان آن انجام خواهد شد.



شورای هماهنگی حمل و نقل گلستان هر ماه با حضور اعضای آن که متشکل از ادارات کل راه و ترابری، حمل و نقل و پایانه ها،فرودگاههای استان، هواشناسی، حوزه راهسازی، مدیریت بنادر و کشتیرانی،راه آهن و آزمایشگاه مکانیک و خاک می باشد، تشکیل می شود.



در این جلسه، مسایل و مشکلات موجود در هر یک از بخش های حمل و نقل، بررسی و جهت کاهش و رفع آنها و ارتقای حمل و نقل استان هماهنگی های لازم صورت می گیرد.