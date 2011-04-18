ایجاد جبهه فرهنگی در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه‌های جمعی به تشریح برنامه‌های امسال سازمان تبلیغات اسلامی استان قم پرداخت و اظهار داشت: برنامه های این سازمان بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال تنظیم شده است و ما مصمم هستیم یک منظومه و جبهه کامل فرهنگی در داخل استان را در چارچوب سند فرادستگاهی حوزه تبلیغ و رسانه دنبال کنیم.



وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که در تدوین و اجرای برنامه ها، مسئله بهره وری را به عنوان اصل قرار دهیم تا با سال جهاد اقتصادی همسو شویم.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، پرهیز از انجام کارهای شکلی و تشریفاتی را یکی از برنامه های این سازمان برشمرد و تاکید کرد: ما با جدیت از گسترش سخت افزاری پرهیز خواهیم کرد و به دنبال ارتقای کیفی و بستن روزنه های نفوذ عناصر معارض هستیم.



وی افزود: امسال با جدیت برنامه های سازمان را خودارزیابی خواهیم کرد و استفاده از فناوری و امکانات نوین روز در برنامه های امسال این سازمان قرار دارد.



حجت الاسلام اسکندری اظهار داشت: پایبندی به اتحاد ملی و انسجام اسلامی و پرهیز از ورود به مباحث اختلاف برانگیز اعم از قومی و مذهبی و سیاسی، پرهیز از تصدی گری برنامه و واگذاری امور به بخش خصوصی و تشکل های مردمی، تعامل سازنده و فزاینده با دستگاه ها و مسئولان فرهنگی در استان و مواردی که منجر به ارتقای کیفی و کمی برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی قم شود در برنامه های امسال این سازمان قرار دارد.



وی با اشاره به برنامه های جدید فعالیتهای قرآنی در قم گفت: اجرای برنامه های قرآنی در مدارس قرآنی آموزش و پرورش، تقویت مسائل قرآنی در هیئات مذهبی، حضور قرآنی در دستگاههای دولتی، ارائه آموزشهای قرآنی از قبیل تربیت مدرس و مربی و ممتهن قرآن کریم و آموزش دوره های ترجمه و تفسیر از برنامه های جدید سازمان تبلیغات اسلامی قم در سال جاری است.



احداث 21 خانه عالم روستایی



حجت الاسلام اسکندری با گسترش و توسعه طرح روحانیون مستقر در استان قم اشاره کرد و یادآور شد: تعداد روحانیون مستقر استان قم از سال 72 تا 89 حدود 23 روحانی بوده است، اما در سال 89 این تعداد به 37 نفر افزایش یافت و طبق برنامه ریزی های انجام شده، در سال 90 تعداد روحانیون مستقر استان به 50 روحانی افزایش می یابد.



وی گفت: از سال 72 تا 89 حدود 18 خانه عالم در روستاهای قم احداث شده بود و امسال با همکاری مسئولان استان، 21 خانه عالم در روستاهای این استان احداث می شود.



وی اهتمام ویژه به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی را از دیگر برنامه های این سازمان در سال جاری برشمرد و تاکید کرد: این آموزشهای تخصصی مشمول معلمان و مربیان آموزش و پرورش، مسئولین هیئات مذهبی، بانوان، کودکان، ائمه جماعات و... خواهد بود.



حجت الاسلام اسکندری تصریح کرد: آشنایی با فرقه ها و مذاهب و نحله های انحرافی و عرفانهای کاذب، امر به معروف و نهی از منکر، آشنایی با شیوه های تبلیغ و... از جمله موضوعات این دوره های آموزشی است.



حمایت از شخصیت‌های تاثیرگذار در جامعه



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برنامه های حمایتی از اقشار تاثیرگذار را مورد تاکید قرار داد و گفت: بخشی از این برنامه های حمایتی مربوط به بانوان فرهیخته استان است که در این راستا چند کارگروه با حضور اساتید حوزه و دانشگاه تشکیل شده و شامل کارگروه های خانواده، آموزش و پرورش، آموزش عالی و... است که مسائل مربوط به حوزه فرهنگ دین در این کارگروه ها بررسی می شود و از درون این کارگروه ها، نیازهای دینی و مذهبی جامعه به ویژه بانوان مورد توجه قرار می گیرد.



وی ادامه داد: همچنین امسال مبلغان و شخصیتهای تاثیرگذار و موثر در جامعه و ائمه جماعات استان در زمینه تامین محتوا و تغذیه فکری و نیازهای علمی مورد حمایت قرار می گیرند.

