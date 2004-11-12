فروش گاز به كشور چين يك قرارداد ساده نيست// 16 قرارداد گازي با چيني ها منعقد مي شود

ناصر ابراهيمي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : قرارداد فروش گاز به كشور چين يك قرارداد ساده نيست بلكه 16 قرارداد زنجيره اي را از مرحله توليد تا فروش آن در بازار به همراه دارد.

وي اضافه كرد : اين قراردادها شامل توليد گاز، ايجاد تاسيسات سرچاهي ، تاسيسات مايع سازي ، صنعت كشتيراني ، مراحل مختلف حمل و نقل براي رساندن گاز به مقصد و در پايان و نيز ايجاد تاسيسات لازم براي تبديل مايع به گاز مي شود كه درمجموع به 16 قرارداد مي رسد و بايد ميان ايران و چين منعقد شود .

وي در ادامه گفت : از آنجا كه هم اكنون بخش انرژي دنيا از نفت به سوي گاز حركت مي كند صنعت توليد گاز مايع يا LNG صنعت جديدي در دنيا محسوب مي شود كه مي تواند نقش ايران را كه داراي رتبه دوم از نظرمخازن گازي است ، در بازارهاي دنيا ارتقا دهد .

وي اضافه كرد : ازسويي ديگر ، امروزه گاز به غير از مزاياي اقتصادي ، كالايي استراتژيك است كه مي تواند حضور ايران را در بازارهاي بين المللي برجسته تر كند، به گونه اي كه ايران بتواند با اين كالا از نظر سياسي نيز در عرصه بين المللي مانور دهد .

ابراهيمي گفت : حضور ايران در تمام اين قراردادهاي زنجيره اي كه تكنولوژي بالايي دارند ، مي تواند سود زيادي از نظر اقتصادي و سياسي نصيب كشورمان كند و ازهمه مهمتر اينكه ايران نيز از تكنولوژي بالاي مايع سازي گاز برخوردار شود.

مدير امور قراردادهاي شركت مهندسي و توسعه نفت ايران تصريح كرد : نكته حايز اهميت اين است كه اگر چه قطر هم اكنون بخشي از بازارهاي دنيا را در اختيار دارد، اما هنوز نتوانسته است همه بازارهاي دنيا را اشباع كند. برهمين اساس ايران به عنوان يكي از بزرگترين كشورهاي دارنده مخازن گاز بايد به دنبال تسخير بازارهاي خامي همچون چين و هند باشد .

وي با اشاره به واگذاري ميدان يادآوران به كشور چين براي توسعه گفت : ايران از اين ميدان به عنوان يك ابزار انگيزشي براي فروش گاز خود استفاده كرده است ، اما درهنگام واگذاري ميدان از هيچ يك از مراحل قانوني كه بايد براي توسعه يك ميدان طي شود چشم پوشي نمي كند .