ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور 15 میلیارد دلار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا انصاری ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را بالغ بر 15 میلیارد دلار عنوان و راهکار تحقق این حجم از صادرات را در گرو حمایت دولت از شرکتهای ایرانی و افزایش توان فاینانس بانکها ذکر کرد.

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی با بیان اینکه این 15 میلیارد دلار می‌تواند 100 هزار شغل برای کشور ایجاد کند، افزود: برخی از پروژه‌های ایرانی در خارج از کشور 20 درصد شغل ایرانی و 80 درصد اشتغال محلی ایجاد کرده است.

وی از احتمال کاهش صادرات خدمات فنی مهندسی در سال جاری خبرداد و اظهارداشت: از سال تاسیس انجمن تاکنون شرکت‌های ایرانی بیش از 400 ضمانتنامه صادراتی ارائه کرده‌اند که تنها یک مورد آن ضبط شده است هر چند که برخی کشورها به دلیل برخی مسائل ضمانتنامه‌ های شرکت‌های ایرانی را نمی‌پذیرند.

همچنین علیرضا کدخدایی عضو هیئت مدیره انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در مورد احتمال و پیش‌بینی کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سال جاری عنوان کرد: به دلیل ادامه بحران‌های اقتصادی در جهان مدل ساخت و ساز در دنیا به خصوص در زیربنایی تفاوت کرده است و این دولت‌ها هستند که اقدام به تامین سرمایه می‌کنند.

وی از ارائه نامه ای به رئیس جمهوری برای درخواست افزایش توان فاینانس بانکهای کشور خبرداد و افزود: هم اکنون توان فاینانس بانکهای داخلی 2.5 میلیارد دلار است، بنابراین درخواست کرده ایم که این توان به مرز 15 میلیارد دلار برسد تا پتانسیل 15 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران تحقق یابد.

کدخدایی توان صدور خدمات فنی و مهندسی ایران را بسیار بیشتر از 3 میلیارد دلار کنونی عنوان کرد و افزود: دولت باید از روابط اقتصادی در کنار روابط سیاسی بهره مند شود.