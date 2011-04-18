سازمان دهیاریها و شهرداریها از پرداخت سهم اتوبوسرانی مشهد خودداری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن شوشتری ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته شهرداری مشهد، وجه 150 اتوبوس را پرداخت کرده، اما تاکنون، تنها 50 اتوبوس از سهمیه خود را گرفته است.

وی افزود: پول خرید 83 مینی ‌بوس نیز پرداخت شده ولی تنها 30 دستگاه در اختیار این شرکت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این اتوبوس ‌ها و مینی ‌بوس‌ ها به روش یارانه ‌ای تحویل داده می‌شود، و بخشی از هزینه ‌ها توسط سازمان اتوبوسرانی و مابقی به عنوان یارانه توسط سازمان شهرداری ‌ها و دهیاری ‌ها تأمین می‌شود اما تاکنون این وجه پرداخت نشده است.

شوشتری با اشاره به مصوبه کمیته برنامه ‌ریزی برای جذب اعتبارات زیارت، تصریح کرد: طبق این مصوبه، 300 دستگاه اتوبوس از محل جذب اعتبارات زیارت باید به مشهد اختصاص یابد، که این میزان غیر از 150 دستگاه اتوبوس سهمیه این شهر است.

وی در خصوص مکان‌ نمایی مینی ‌بوس ‌ها، برای خدمت ‏رسانی گفت: از این مینی ‌بوس ‌ها در خطوطی که اتوبوس وجود ندارد، یا در محورهایی که اتوبوس قدرت مانور کمتری دارد، استفاده می‌شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد همچنین، با بیان اینکه استقبال از بلیت الکترونیک خوب بوده است، افزود: بلیت الکترونیک پایان اسفند ماه راه ‌اندازی شد، که در حال حاضر گیت‌ های بلیت الکترونیک در بیش از هزار و 400 دستگاه اتوبوس نصب شده است.