1600 واحد صنفی زنجان آمارگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید صدری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، این طرح را شامل واحدهای صنفی، فروشگاههای زنجیرهای، تعاونیهای مصرف، صادرکنندگان و واردکنندگان حقیقی و حقوقی و شرکتهای پخش کالا برشمرد و اظهار داشت: طرح آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی برای اندازه گیری و تحلیل شاخصهای بهرهوری بخش بازرگانی و با هدف ارتقاء بهرهوری که تاثیر بسزایی در بهبود بهرهوری کلیه بخشهای اقتصادی خواهد داشت، انجام می شود.
وی ادامه داد: وزارت بازرگانی در نظر دارد در قالب این طرح اطلاعات آماری دقیق و معتبر مورد نیاز برای محاسبه و تحلیل شاخصهای بهرهوری بخش بازرگانی را در 34 فعالیت صنفی و بازرگانی جمع آوری کرده تا بتواند "برنامه جامع ارتقای بهرهوری بخش بازرگانی" را بازنگری و اجرا کند.
رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان افزود: در این طرح شاخصهای بهرهوری جزئی (بهرهوری نیروی کار، سرمایه، انرژی، مواد اولیه) و کل عوامل تولید و شاخصهای تحلیلگر بهرهوری (مانند شاخص های سرمایه انسانی، دانش و فناوری و شاخصهای مرتبط با کارایی و سرمایه اجتماعی) اندازه گیری و ارزیابی می شود.
صدری با اشاره به اینکه طرح آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی از امسال به صورت سالانه اجرا میشود، گفت: این طرح توسط چهار شرکت آماری مورد تایید مرکز آمار ایران انجام می شود و عملیات اجرایی آن از نیمه دوم فروردین امسال آغاز شده است.
رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه از نتایج این طرح میتوان در اندازه گیری میزان استفاده از انرژی در واحدهای صنفی و بازرگانی نیز استفاده کرد، افزود: از این طریق می توان حمایت از واحدهای صنفی و بازرگانی را هدفمند کرد تا در مجموع به اجرای موفق طرح هدفمندسازی یارانهها (در فعالیتهایی که متولی بهبود بهرهوری آنها وزارت بازرگانی است) منجر شود.
صدری ادامه داد: شناسایی و ترویج بهترین تجارب موجود داخلی در زمینه استفاده بهینه از منابع از کاربردهای دیگر این طرح است.
وی افزود: اتحادیههای صنفی، اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن استانهای کشور، شرکتهای پخش کالا، فروشگاههای زنجیرهای و تعاونی های مصرف نیز میتوانند از نتایج این طرح در راستای ارتقای بهرهوری خود استفاده کنند.
نظر شما