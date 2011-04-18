طالبان مسئولیت حمله به وزارت دفاع افغانستان را پذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر از افغانستان، طالبان هدف اصلی خود را از انجام این عملیات بر هم زد نشست قریب الوقوع مشترک وزیر دفاع فرانسه و افغانستان عنوان کرد.

"ذبیح الله مجاهد" از سخنگویان طالبان در سخنانی گفت یکی از اعضای طالبان که از مدتها قبل به عضویت ارتش افغانستان درآمده بود این عملیات را انجام داده است.

مجاهد در ادامه اعلام کرد شخص حمله کننده ساکن اصلی ولایت پنجشیر در شمال کابل بود که می خواست در نشست مشترک وزیران دفاع فرانسه و افغانستان اختلال ایجاد کند.

قبل از این نیز ظاهرعظیمی سخنګوی وزارت دفاع ملی افغانستان گفته بود: عامل انتحاری که به لباس نظامی و مواد انفجاری مجهز بوده ، قبل از رسیدن به هدفش توسط سربازان ارتش از پای درآمد.

در این حمله انتحاری، دو نفر کشته و هفت نفر نیز زخمی شدند.