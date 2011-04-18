به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مهمترین ویژگیهای نقد ادبی در سالهای اخیر افزایش علاقه همگان به نشانه‌ها و شیوه‌های دلالت بوده است. توجه به مطالعات نشانه‌شناسی در حوزه‌های ادبیات، سینما، تئاتر، مطبوعات، تصویر و چاپ کتابهای مختلف در حوزه نشانه‌شناسی، زمینه خوبی را برای جستجوی بیشتر در نشانه‌شناسی فراهم کرده است.

در همین راستا نشست رونمایی از مجموعه‌ "نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی" که زیر نظر دکتر فرزان سجودی و به همت انتشارات علم منتشر شده است، در روز یک‌شنبه، چهارم اردیبهشت ماه 1390، ساعت ۱۶:۳۰و با حضور دکتر فرزان سجودی، دکتر فرهاد ساسانی، دکتر امیرعلی نجومیان، دکتر حمیدرضا شعیری، دکتر بابک معین و مترجمان این مجموعه در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار می‌شود.

این نشست در سالن اجتماعات مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.