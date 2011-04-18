به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، بهمن باباخانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اهم برنامه‌های سال 90 در این دادگستری را کاهش موجودی پرونده‌ها خصوصا در محاکم حقوقی و جزایی و اجرای احکام کیفری، آغاز به کار حوزه قضایی بخش گواور، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی، اجرای سایر برنامه‌های دستگاه قضایی از جمله بهداشت قضایی و تکریم ارباب رجوع و ... عنوان کرد.

وی اظهار داشت: این دادگستری از لحاظ کادر قضایی با مشکل حادی مواجه نیست اما انتصاب عاجل دادستان عمومی این شهرستان از خواسته‌های جدی ماست و وجود دادرس علی‌البدل و همچنین بازپرس جهت دادسرای شهرستان با توجه به اهمیت موضوع و تسهیل امور قضایی برای این شهرستان ضروری است.

رئیس دادگستری شهرستان گیلانغرب خاطر نشان کرد: به لحاظ کادر اداری نیز با توجه به حجم کارها و چارت مصوب با کمبود مواجهیم و نیازمند به‌کارگیری نیروی انسانی بیشتری در این حوزه قضایی هستیم.