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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۰۵

در سال گذشته/

پرونده‌های دادگستری گیلانغرب 30 درصد کاهش یافت

پرونده‌های دادگستری گیلانغرب 30 درصد کاهش یافت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری گیلانغرب با اشاره به کاهش 30 درصدی موجودی پرونده‌های دادگستری این شهرستان در سال گذشته، گفت: موجودی پرونده‌ها در شعب دادیاری دادسرای این شهرستان نیز صفر است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، بهمن باباخانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اهم برنامه‌های سال 90 در این دادگستری را کاهش موجودی پرونده‌ها خصوصا در محاکم حقوقی و جزایی و اجرای احکام کیفری، آغاز به کار حوزه قضایی بخش گواور، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی، اجرای سایر برنامه‌های دستگاه قضایی از جمله بهداشت قضایی و تکریم ارباب رجوع و ... عنوان کرد.

وی اظهار داشت: این دادگستری از لحاظ کادر قضایی با مشکل حادی مواجه نیست اما انتصاب عاجل دادستان عمومی این شهرستان از خواسته‌های جدی ماست و وجود دادرس علی‌البدل و همچنین بازپرس جهت دادسرای شهرستان با توجه به اهمیت موضوع و تسهیل امور قضایی برای این شهرستان ضروری است.

رئیس دادگستری شهرستان گیلانغرب خاطر نشان کرد: به لحاظ کادر اداری نیز با توجه به حجم کارها و چارت مصوب با کمبود مواجهیم و نیازمند به‌کارگیری نیروی انسانی بیشتری در این حوزه قضایی هستیم.

کد مطلب 1291936

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