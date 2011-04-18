نیروهای مسلح با سلاح ایمان مایه اقتدار نظام اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر دوشنبه در مراسم رژه یگان های مسلح مستقر در استان کردستان که به مناسبت روز ارتش برگزار شد، اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تیکه بر سلاح ایمان و تقوا مایه اقتدار کشور بوده و این نظام را در مقابل هجمه های دشمنان نجات داده اند.

وی با اشاره به اقتدار و عظمت نظام اسلامی در صحنه های مختلف ملی و بین المللی در عصر حاضر گفت: نظام اسلامی با تکیه بر توان و قدرت نیروهای مسلح و با پشتیبانی و حضور همه جانبه مردم در صحنه توانسته است روی پای خود ایستاده و در مقابل تمامی توطئه های دشمن سربلند بیرون آید.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان عنوان کرد: نیروهای مسلح کشور به ویژه دلاورمردان ارتش همگام و همراه با تمامی رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس با حضور خود در صحنه های حق علیه باطل تابلوهای زیبایی از ایثار و شهادت را ترسیم کردند که امنیت و اقتدار امروز نظام اسلامی مرهون جانفشانی های این عزیزان است.

وی به دستاوردهای نظام اسلامی در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اشاره کرد و افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از همان بدو تاسیس با الهام گرفتن از آموزه های دینی و الهی توانست در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادگی کند و امروز نیز به برکت وجود اسلام سربلند و موفق در صحنه حاضر است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات کور تروریستی اخیر در استان کردستان یادآور شد: دشمنان و ایادی آنها با دست زدن به اقدامات کور و ضد بشری می خواهند استان فرهنگی کردستان را ناامن جلوه دهند که این توطئه ها راه به جایی نخواهد برد و مردم این استان همراه و همگام با سایر نقاط کشور با حضور در صحنه تمامی این دسیسه ها را خنثی خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه بیان داشت: استان کردستان به برکت حضور نیروهای مسلح مقتدر و آگاه و مشارکت و همراهی اقشار مختلف مردم دارای امنیت پایدار است و اینگونه اقدامات کور و مذبوحانه هیچ خدشه ای در امنیت این استان ایجاد نخواهد کرد و این نقشه ای از پیش شکست خورده است.

در ادامه این مراسم که در بلوار آزادگان سنندج برگزار شد، یگان های نمونه نیروهای مسلح مستقر در استان کردستان رژه رفتند و توان دفاعی و رزمی خود را به نمایش گذاشتند.