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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

6000 دانش آموز در جشنواره پرسش مهر گلستان شرکت کردند

6000 دانش آموز در جشنواره پرسش مهر گلستان شرکت کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش گلستان گفت: شش هزار دانش آموز استان در جشنواره بزرگ پرسش مهر شرکت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور عتیقی ظهر دوشنبه در شروع این جشنواره در گرگان، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت  فاطمه  زهرا (س) در خصوص جشنواره پرسش مهر گفت: جشنواره پرسش مهر بزرگترین رویداد فرهنگی و هنری استان از امروز لغایت یازدهم اردیبهشت ماه به مدت 12 روز در کانون فرهنگی تربیتی طه وابسته به اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این مسابقات شش هزار دانش آموز منتخب که بعد از برگزاری مسابقات شهرستانی به این جشنواره راه یافته اند با یک دیگر به رقابت می پردازند.

عتیقی افزود: برای اولین بار در این مسابقات دو رشته جدید افزوده شده است و مسابقات تئاتر با الهام از قصص قرآنی از جلمه رشته هاست.

وی اظهار داشت: مسابقات تئاتر قرآنی برای اولین بار  در کشور و برای دومین بار در استان برگزار می شود که به عنوان کار بی نظیر در کشور شناخته شده است که بانی این امر استان گلستان است.

عتیقی خاطرنشان کرد: دومین رشته جدید مسابقات، جشنواره ربنا است که با استقبال فرهنگیان و دانش آموزان علاقمند به فعالیت های معنوی روبرو شده است.
 
گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.
کد مطلب 1291939

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