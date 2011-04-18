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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

10 درصد مصالح فروشی های مشهد بدلیل مشکلات مالیاتی تعطیل شدند

10 درصد مصالح فروشی های مشهد بدلیل مشکلات مالیاتی تعطیل شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی مشهد گفت: 10 درصد واحدهای صنفی این شهر بدلیل مشکلات مالیاتی و شهرداری، اقدام به جمع‌آوری محل کسب خود کرده اند.

به گزارش  خبرنگار مهر در مشهد، محمد ولی وکیلی ظهر دوشنبه، در گفتگو با خبرنگاران درباره مشکلات مالیاتی و شهرداری اعضای تحت پوشش این اتحادیه بیان کرد: در خصوص مالیات می‌ توان به افزایش پلکانی آن و لحاظ نکردن رکود بازار و کاهش میزان فروش و درباره شهرداری هم  به پلمپ دفاتر و انبار برخی مصالح فروشان با بیش از 30 سال سابقه می شود اشاره کرد.

وی در مورد وضعیت بازار تصریح کرد: وضعیت بازار در حال حاضر متعادل است و پیشبینی می‌ شود که در ماه‌های آینده با توجه به شروع فصل ساخت و ساز، شاهد رونق بازار باشیم و بازار در سال 90 می ‌بایست سیر آرام و صعودی داشته باشد.

وکیلی ادامه داد: تزریق سرمایه برای ساخت مسکن می ‌تواند بهترین راهکار شکوفایی این بخش باشد.

وی خاطرنشان کرد: از تمامی واحدهای تحت پوشش اتحادیه می‌خواهیم محاسبات درآمد و هزینه خود را به نحو مطلوب انجام دهند تا در مواقع لزوم تصمیمگیری درست مالی داشته باشند.

کد مطلب 1291940

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