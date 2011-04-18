  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

بیمه زنان خانه دار در صورت تصویب مجلس قابل اجراست

بیمه زنان خانه دار در صورت تصویب مجلس قابل اجراست

وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: بیمه «زنان خانه دار» در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به صورت یک قانون قابل اجراست و در غیر این صورت اجرای آن امکانپذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، صادق محصولی درباره این که سرانجام طرح بیمه زنان خانه دار چه خواهد بود؟ اظهار کرد: طرح بیمه زنان خانه‌دار این طور که مطرح می‌شود، هیچ گاه به صورت قانون نبوده است، اما زمانی که با طرح و تصویب در مجلس به صورت قانون درآید و متناسب با قانون اعتبارات لازم به آن اختصاص یابد، قابل اجرا خواهد بود.

وزیر رفاه وتامین اجتماعی در ادامه تصریح کرد: البته در حال حاضر زنان خانه دار می‌توانند با توجه به ظرفیت قانونی فصلی از بیمه خویش فرما استفاده کنند.
 
وی در ادامه گفت: برای بیمه‌های اجتماعی مدل‌های مختلفی وجود دارد که زنان خانه‌دار می‌توانند از مدل 12درصد،14درصد، 18درصد و یا 27درصد استفاده کرده و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند.
 
محصولی تصریح کرد: به نظر می‌رسد فرصت خوبی برای زنان خانه دار در بحث بیمه به وجود آمده است و متقاضیان می‌توانند از این فرصت به خوبی استفاده کنند.
 
وزیر رفاه در خصوص اختصاص یارانه از محل بودجه عمومی به این نوع بیمه‌ها اظهار کرد: این امر مستلزم مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
 
 محصولی در ادامه از تدوین برنامه‌های ویژه درسال جاری خبر داد وافزود: با توجه به نامگذاری سال جدید با عنوان "جهاد اقتصادی"، تلاش خواهد شد تا در تمام بخش‌ها به ویژه مباحث مربوط به تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته که در حوزه اقتصادی فعال هستند، جهش‌هایی خوبی شاهد باشیم.
 
وزیر رفاه و تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، خدمات خوبی هم برای بازنشستگان وهم در بخش بیمه‌های درمانی با در نظر گرفتن میزان اعتبارات برای سال 90 و همچنین نحوه تصویب آن از سوی مجلس، عرضه خواهیم کرد.
کد مطلب 1291943

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها