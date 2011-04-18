به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی قبل از ظهر دوشنبه در دیدار با مسئولان اداره کل بیمه خدمات درمانی استان قم با بیان اینکه نظام اسلام برای رفاه مردم و تامین معاش و معاد آنان برنامه ریزی کرده است، افزود: باید قدردان نعمت هایی که به واسطه نظام جمهوری اسلامی در اختیار ما قرار گرفته، باشیم.



وی با بیان این که یکی از پایه های اصلی کشور امنیت است، تصریح کرد: بیمه خدمات درمانی توانسته است آرامش و امنیت مردم را در کشور تامین کند.



سعیدی در ادامه با اشاره به اینکه دستورالعمل های کشور های غرب مبنای امور بیمه ای ما قرار گرفته است، خاطر نشان کرد : باید سرفصل‌ها و شاخص‌های ما با کشورهای غربی متمایز باشد زیرا در نظام های غربی مثل آمریکا روح خدمت در کارها وجود ندارد حال آن که در جمهوری اسلامی ایران خدمت به مردم محور کارها است.



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحرکات اخیر در برخی از کشورهای اسلامی بیان داشت: انحرافاتی در برخی از کشورها وجود دارد و مردم مسلمان سعی در اصلاح آن دارند و متاسفانه حرکت های سرکوب گرانه ای که امروز در بحرین علیه مسلمانان این کشور دیده می شود، فقط در سرکوب مردم فلسطین به دست رژیم صهیونیستی شاهد آن بوده و هستیم.



تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س) تصریح کرد: انحرافی که در صدر اسلام در امت اسلامی و پس از رحلت رسول خدا(ص) ایجاد شد با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران ترمیم یافت و از این رو قیام های مردم کشورهای اسلامی الگوبرداری از کشور عزیز ماست.

