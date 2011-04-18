توجه به نقش آفرینی پارکهای علم و فناوری در تحقق جهاد اقتصادی الزامی است

رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه با بیان اینکه کلمه مقدس "جهاد" به عنوان یکی از واژه های عمیق در احکام دین مبین اسلام پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه هر چه بیشتر قرار گرفت، تصریح کرد: معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در جهت محو فقر و استضعاف از چهره روستاها و رشد و خودکفایی بخش کشاورزی کشور، نهاد مقدس جهاد سازندگی را تاسیس کردند و پس از آن نهاد ارزشمند جهاد دانشگاهی از دستاوردهای مهم انقلاب است که با الگوگیری از مفاهیم عمیق دینی باعث خدمات چشمگیری در عرصه دانشگاهی، تحقیقاتی و فناوری کشور شده است.

وی با اشاره به نگاه عمیق رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال 1390به عنوان سال جهاد اقتصادی عنوان کرد: حوزه اقتصادی یکی از جنبه های مهم در تحقق سند چشم انداز کشور در افق 1404 است که باید بر اساس آن ایران به کشور اول منطقه در کلیه حوزه ها تبدیل شود.

رحیمی با اشاره به بالا بودن پتانسیل کشور در بحث اقتصاد، نگاه علمی به این موضوع را مهم توصیف کرد و افزود: به طور حتم از اهداف این نامگذاری رسیدن به شاخص های اقتصادی مورد نظر در سند چشم انداز است که رهبر انقلاب آن را به عنوان مهمترین مولفه در کشور مورد تاکید قرار داده اند.

وی تصریح کرد: استفاده از دو کلمه جهاد و اقتصاد به معنای تلفیق اسم جهاد با صبغه دینی و مقدس آن در جهت توسعه، پیشرفت و آبادانی کشوراست و به طور قطع همه بخش ها باید در راستای ایجاد شرایط لازم جهت جهش اقتصادی برای رسیدن به اهداف مدنظر تلاش کنند.

معاون فناوری پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه شناخت موانع نظام اقتصادی و اتخاذ راهبردهای لازم در این زمینه را الزامی دانست.

قائم مقام پارک علم و فناوری کرمانشاه در ادامه با تاکید بر نقش پارک های علم و فناوری در رونق اقتصادی کشور و تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی، گفت: در دنیا در سه دهه اخیر پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان توانسته اند به خوبی در حوزه اقتصادی نقش بزرگی را ایفا کنند که در کشور ما نیز این مهم قابل انجام است.

رحیمی تلاش جهت تحقق هدف چشم انداز در ایجاد 50هزار شرکت دانش بنیان را ضروری دانست و گفت: در صورت تحقق این هدف در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری به طور حتم فرآیند رشد اقتصادی تسهیل خواهدشد.

وی عنوان کرد: نقش پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در کشور اجرایی کردن طرح ها و ایده های نوآورانه و از سویی نیز ایجاد اشتغال پایدار است که به طور حتم به افزایش ثروت و رفاه عمومی در جامعه منجر خواهد شد.

معاون فناوری پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه با اشاره به عملکرد پارک علم و فناوری کرمانشاه، فعالیت 65 شرکت دانش بنیان در این مجموعه را بیانگر پویایی آن برشمرد و در خصوص برنامه های این مجموعه در سال جهاداقتصادی گفت: اجرایی کردن طرح ها و ایده های فناورانه در قالب جذب و پذیرش 100واحدفناور، حمایت از شرکت های مشغول فعالیت موجود، تامین منابع و تسهیلات مورد نیاز از محل پارک یا معرفی به صندوق ها و بانک ها، استفاده ازتسهیلات صندوق پژوهش و نوآوری برای واحد های فناور، راه اندازی شش مرکز رشد اقماری، کشاورزی و آی سی تی در استان و تکمیل پروژه عمرانی پارک علم و فناوری از اهم برنامه های این مجموعه در سال 1390خواهد بود.