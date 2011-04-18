به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تعاملات بین المللی در زمینه مهارت آموزی یک هیئت از کشور الجزایر از امکانات و فعالیت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای و همچنین ساختار، امکانات و تجهیزات حوزه آموزش های مهارتی کشور بازدید کرد.

بر پایه این گزارش، در جریان این بازدید نشست مشترکی بین مسؤلان وزارت کار، سازمان فنی و حرفه ای و هیئت اعزامی کشور الجزایر برگزار و طی آن خدمات، فعالیت ها و بخش های مختلف آموزش های فنی و حرفه ای کشور درخصوص اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین دو کشور بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در این نشست یکی از مدیران سازمان فنی و حرفه ای کشورمان در اظهاراتی، گفت: با ایجاد رویکرد جدید آموزش های مهارتی و تشکیل سازمان ملی مهارت و فناوری، ساختار متفاوتی برای شکل گیری نظام ملی مهارت و انسجام آموزش های مهارتی ایجاد شد.

وی افزود: در حال حاضر 3 مجموعه سازمان آموزش فنی و حرفه ای، دانشگاه علمی - کاربردی و آموزشکده های عالی فنی و حرفه ای، آموزش های مهارتی را ارائه می کنند که در نظام جدید، سازمان ملی مهارت و فناوری مسئولیت سیاست گذاری، هماهنگی و برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای را بر عهده دارند.

همچنین عنوان شد که در نظام جامع مهارت و فناوری، آموزش های مهارتی علاوه بر دوره های آموزشی کوتاه مدت که منجر به صدور گواهینامه می شود در سطوح آکادمیک نیز اجرا می شود که در حال حاضر در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ارائه می شود.

برای طراحی نظام جامع مهارت و فناوری کشور، آموزش های مهارتی بیش از 90 کشور دنیا مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.