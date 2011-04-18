به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز رضازاده، مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اعلام کرد: در استان‌های واقع در سواحل دریای خزر در روزهای یکشنبه تا دوشنبه دمای هوا بین 5 تا 10 درجه کاهش و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بین 10-5 درجه افزایش می یابد.

همچنین در روز پنجشنبه دمای هوا بین 15-10 درجه کاهش خواهد یافت و هوای خنک آن تا روز جمعه در این مناطق مستقر خواهد بود.

رضا زاده از ورود یک سامانه بارشی از اواخر چهارشنبه از نوار غربی کشور خبر داد و گفت: این سامانه طی روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه نوار غربی کشور، دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، استان‌های مرکزی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: بر این اساس ابتدا در استان‌های واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و سپس دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، مناطق مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد، بارش باران گاهی با رعد و برق پیش بینی می‌شود.

وی گفت:طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در استان‌های واقع در کرانه‌های دریای خزر هوا بارانی می‌شود.