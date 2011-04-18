تصویر 11 کاریکاتور؛ از فیس بوک اسرائیلی تا چشمهای قذافی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز کشتار وحشیانه مردم لیبی توسط قذافی و اوضاع ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانه های عرب را به خود جلب کرده است.

دیکتاتور مخلوع در دو نما

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به بازداشت مبارک با حکم دستگاه قضایی مصر توجه دارد که در راستای محاکمه وی درباره مسائل فساد مالی و کشتار مردم صورت گرفته است.

فیس بوک اسرائیلی

پایگاه خبری الجزیره امروز در کاریکاتوری به بسته شدن صفحه انتفاضه فلسطین در فیسبوک اشاره دارد که چندی پیش با فشارهای رژیم صهیونیستی بر دست اندرکاران این شبکه اجتماعی عملی شد و موضعگیری حامیان مسئله فلسطین را در پی داشت.

دیکتاتورهای عرب و خشم ملت!

روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به راه حل اشتباه دیکتاتورهای عرب برای فرار از خشم ملتهای قیام کرده اشاره دارد که در نهایت به سقوط آنان منجر می شود.

زندان ویژه دزدان دریایی

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری به تاسیس زندان ویژه دزدان دریایی در سومالی توجه دارد.

چشمهای قذافی

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری تداوم کشتار مردم و انقلابیون لیبی در شهرهای مختلف این کشور به دست رژیم بی رحم قذافی توجه دارد.

تلاش ناکام

روزنامه الحیات امروز در کاریکاتوری به تلاش بی فایده برای از بین بردن حب دیکتاتورها به قدرت و کرسی پادشاهی توجه دارد.

روز اسیر

روزنامه الدستور اردن به روز اسرای فلسطینی توجه دارد که همچنان در میان سکوت مجامع بین المللی در بند رژیم صهیونیستی قرار دارند.

مسیر اصلاحات با نابینایی کامل!

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به فریبکاری انجام اصلاحات توسط برخی از دیکتاتورهای جهان عرب اشاره دارد که برای فرار از فشار اعتراضات مردمی صورت می پذیرد. بر این اساس، از مشتی کور و نابینا نمی توان انتظار زیادی داشت.

مرگ آزادی با سرکوب، فساد و دیکتاتوری؛ بدون شرح



الوطن قطر

راه فرار قذافی؛ بدون شرح



الرایه قطر