برنامه افزایش درآمدهای گردشگری کشور

به گزارش خبرنگار مهر محسن معماری امروز در مراسم برگزاری مجمع عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری غدیر، از برنامه 5 ساله این شرکت در بخش گردشگری خبرداد و گفت: بر اساس سند چشم انداز 20 ساله کشور، قرار است درآمد کشور در افق چشم انداز به حدود 22 میلیارد دلار از محل صنعت گردشگری برسد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر با اشاره به اینکه هم اکنون درآمد کشور از این محل بالغ بر 1 تا 1.5 میلیارد دلار است، ادامه داد: به عبارت دیگر کشور به این سمت حرکت می کند که در 14 سال آینده رقم سرمایه گذاری در بخش گردشگری را به 15 تا 20 برابر برساند که شیب بسیار تندی را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه برای توسعه صنعت گردشگری در سه بخش اصلی وارد خواهیم شد، این سه بخش را شامل رستورانها و مجتمع های بین راهی، هتل و هتل داری و منطقه های نمونه گردشگری ذکر کرد و افزود: پیش بینی شده است که در این زمینه با سرمایه 10 میلیارد تومانی وارد شویم.

معماری اضافه کرد: بر این اساس طی 5 سال آینده یعنی سالهای 94 و 95 با فاکتورها و روشهای تسهیلات و ارزش افزوده حداقل 50 میلیارد تومان سود به صورت سالانه کسب خواهیم کرد و پس از آن به صورت تصاعدی سود حاصل خواهد شد.

وی پیش بینی کرد که سود حاصل از این سرمایه گذاری از مرز 150 میلیون دلار در سال عبور کند که در این حالت بین 3 تا 5 درصد از درآمدهای حاصل از گردشگری در کشور را محقق خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر با تاکید بر اینکه به هیچ وجه بر روی دارایی های شرکت تکیه نمی کنیم، بلکه بر روی مدیریت تکیه می کنیم، به شرکتهای سرمایه گذاری پیشنهاد کرد که به سمت استفاده از روشهای غیر از اتکا به دارایی حرکت کنند.

وی از برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی این شرکت سرمایه گذاری خبرداد و با اشاره به تصویب صورتهای مالی شرکت، عنوان کرد: 70 درصد EPSشرکت سود برای سهامداران حاصل شد، همچنین ارزش بازار غدیر به 4.4 میلیارد دلار رسیده است.

معماری مدیریت شرکتهای سرمایه گذاری و در اصل فاکتورهای مدیریتی را در موفقیت آنها بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: برای خرید و فروش سهام شرکتها همواره ارزش ذاتی آنها را در نظر می گیریم.

وی ادامه داد: دارایی غدیر در صنعت پتروشیمی از مرز 4 هزار میلیارد تومان عبور کرده و این در حالی است که در بخش ساختمان نیز در حدود 1000 میلیارد تومان دارایی داریم، در عین حال در سال 89 با رشد 38 درصدی سودآوری مواجه شده ایم.