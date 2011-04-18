ارتش ایران مستقل ترین ارتش جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران، ویژگی های خاص و بی نظیر و بی بدیلی نسبت به ارتش های سایر کشورها دارد.



وی ادامه داد: مردمی بودن نیز یکی دیگر از ویژگی های ارتش ایران اسلامی است که با درایت حکیمانه بینانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) این مسئله تحقق پیدا کرد.

قناعت اضافه کرد: زمانی که امام(ره) گل را بر روی اسلحه قرار داد، این موضوع حامل دو پیام بود که اولین پیام این بود که پیوند بین ارتش و ملت و ملت با ارتش رقم خورد و شعار ارتش فدای ملت و ملت فدای ارتش جاری شد.

وی تصریح کرد: همچنین گل نشانه این بود که ارتش به جای گلوله و فشنگ و تیر به ملت گل هدیه داد و این آغاز یک دوستی بین ملت و ارتش بود.



استاندار گلستان در ادامه افزود: مکتبی بودن سومین خصوصیت ارتش ایران است که آن را از سایر ارتش های دنیا متمایز می کند و این مهم خود اصل و زیر بنای یک ارتش مکتبی، الهی است.



قناعت گفت: ولایت مداری ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بارزترین خصوصیت ارتش است که همیشه در محور و پیرو ولایت بوده و در این مسیر با توجه به رهنمودها و دستورات مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا حرکت می کند.



به گفته استاندار گلستان، امروز دایره انقلاب اسلامی وسیع شده که مرکزیت این دایره ولی امر مسلمین است و نیروهای مسلح به ویژه ارتش ما ولایتمداری خود را به ویژه در طول دوران دفاع مقدس به خوبی نشان دادند.



قناعت تأکید کرد : 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی، فرصت مناسبی برای یادآوری دلاوری های شهدا به خصوص 48 هزار شهید ارتش است.