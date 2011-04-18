سایت اینترنتی حوزه هنری آذربایجان شرقی در کشور دوم شد

محمدپورعبداله فرشبافی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، اطلاع رسانی شایسته را نخستین وظیفه روابط عمومی ها دانسته و گفت: اولین شرط توفیق روابط عمومی ها در پاسخگوئی به مردم شناخت صحیح جامعه، هدف در برنامه ریزی ها و انتقال صحیح داده های اطلاعاتی به آن هاست .

پورعبداله سایت های اینترنتی را رسانه ای مناسب برای ارتباط مستمر با جوانان و هنرمندان دانست و گفت: سایت اینترنتی حوزه هنری استان بایستی به پایگاه هنرمندان استان در فضای مجازی تبدیل شود .

وی نگاه سرپرستی حوزه هنری استان را نسبت به مقوله اطلاع رسانی و تعامل صحیح و پایدار با هنرمندان را مهمترین علت توفیق بدست آمده ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر سیاست کاری در حوزه هنری بر مبنای هنرمند محوری استوار است و هنرمندان شاخه های مختلف در پیگیری و پیشبرد امور دخیل هستند و این لزوم اطلاع رسانی را بیش از پیش مبرهن می سازد .

مسئول روابط عمومی حوزه هنری با اعلام اینکه در حوزه هنری استان تنها یک نفر در بخش محتوایی و یک نفر در بخش فنی سایت مشغول هستند، گفت: این رتبه در حالی بدست آمده است که در برخی استان ها چندین نفر در هر بخش فعال هستند .

پورعبداله فرشبافی گفت: براساس رتبه بندی به عمل آمده و سنجش صورت گرفته سایت حوزه هنری در حال حاضر نسبت به دی ماه 89 در بخش منابع محتوایی رشد بیش از هشت برابری، در بخش تعامل با مرکز رشد 10 برابری و در بخش به روز کردن اطلاعات حدود 9 برابر رشد داشته است .

پورعبداله توضیح داد سایت حوزه هنری به آدرس www.artabriz.ir در بخش اخبار، فراخوان ها، مقالات، نمایشگاه ها، سینماها، نمایشگاه مجازی، گزارش تصویری و لینکستان در دسترس است .