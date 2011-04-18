حجاب و عفاف محور فعالیت فرهنگی دانشگاه آزاد ورامین - پیشوا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، این جلسه عصر دوشنبه با حضور رئیس، معاون فرهنگی، اعضای شورای فرهنگی و دیگر تشکلهای مرتبط دانشگاه تشکیل شد.

رئیس داشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا در این جلسه گفت: با توجه به مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی با رویکرد ارتقاء فرهنگی حجاب در دانشگاهها به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی، تمامی حوزه های این دانشگاه ملزم به رعایت این مصوبه هستند.

محمدرضا ربیعی افزود: توجه به فرهنگ حجاب و عفاف، برگزاری کلاسها و جلسات با دانشجویان، همکاران و اساتید، از جمله اهداف این واحد دانشگاهی است.

وی اظهار داشت: در راستای نامگذاری سال جهاد اقتصادی، باید سال جدید را با صرفه جویی و کاهش هزینه ها شروع کرد.

سپس معاون فرهنگی دانشگاه آزاد واحد ورامین نیز برنامه های این دانشگاه را در خصوص گسترش و ارتقاء فرهنگ حجاب و عفاف در میان دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارمندان تشریح کرد.

برگزاری کارگاهها و جلسات عفاف و حجاب با گروههای آموزشی، کارکنان، انتظامات و معاونتها در هر ماه، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ دانشجویی با محوریت حجاب و برگزاری مسابقات فرهنگی حجاب، برگزاری همایش ملی عفاف و حجاب در 27 اردیبهشت ماه سال جاری از جمله مصوبات این شورا بود.

همچنین برگزاری بزرگداشت عطار نیشابوری، سعدی، شیخ بهایی، فردوسی و عمر خیام در دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بزرگداشت روز معلم در 12 اردیبهشت ماه سال جاری به مناسبت شهادت استاد مطهری، برگزاری سلسله نشست های فرهنگی با محوریت امر به معروف و نهی از منکر، برگزاری اردوهای زیارتی ویژه کارکنان و دانشجویان، برگزاری نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، برگزاری چله نشینی شهدا توسط بسیج دانشجویی و سیاه پوش نمودن نمازخانه ها به مناسبت دهه فاطمیه در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) از دیگر مصوبات این جلسه بود.