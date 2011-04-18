فرزانه منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزیده شدن کتاب "بر جادههای آبی سرخ" زندهیاد نادر ابراهیمی در جشنواره ملی کتاب خلیج فارس گفت: من کاملاً از برگزاری این جشنواره و فراخوانش بیاطلاع بودم تا اینکه مسئولان آن بعد از تعطیلات نوروز با من تماس گرفتند و گفتند که این کتاب نادر در بخش داستان جشنواره برگزیده شده است.
وی افزود: بعد از این اعلام، من کاملاً تعجب کردم چون ما هیچ اقدامی برای شرکت دادن کتاب در داوریهای جشنواره انجام نداده بودیم ولی آنها گفتند ما خودمان کتابها را جمعآوری کردهایم و آنها را به داوری گذاشتهایم.
همسر زندهیاد ابراهیمی در ادامه با اشاره به پیشینه کتاب "بر جادههای آبی سرخ" اضافه کرد: سه جلد اول این کتاب در سال 76 و توسط نشر فکر روز چاپ شد و در چاپ دوم این کتاب وقفهای 10 ساله ایجاد شد و انتشارات روزبهان در سال 86 مجدداً این سه جلد را چاپ کرد.
منصوری افزود: من همان زمان 2 جلد دیگر کتاب "بر جادههای آبی سرخ" را که نادر آنها را آماده کرده بود، به چاپ سپردم که بر اساس اعلام مسئولان انشتارات روزبهان پرفروشترین کتاب نمایشگاه تهران در سال 86 شد.
وی گفت: این کتاب برای 10 جلد طراحی شده بود که همانطور که گفتم تاکنون 5 جلدش منتشر شده و 5 جلد دیگر هم به زودی منتشر میشود.
همسر زندهیاد ابراهیمی با اشاره به مضمون کتاب "بر جادههای آبی سرخ" اضافه کرد: این کتاب درباره مبارزات ضد استعماری مردم جنوب است و در آن هم عشق دیده میشود، هم سیاست و هم وطنپرستی و به نظر خودِ من به عنوان خواننده، از نظر داستانی هم کتابی است بسیار شیرین و خواندنی.
منصوری با اشاره به پرفروش بودن این کتاب حجیم ادامه داد: وقتی اثری با عشق به مردم ایران و عشق به ذره ذره خاک این سرزمین آن هم بعد از 20 سال کار تحقیقی و پژوهشی توسط نویسندهاش نوشته شود، مسلم است به دل مردم هم مینشیند.
هیئت داوران نخستین جشنواره ملی کتاب خلیج فارس - که 3 اردیبهشت برگزار میشود - در بخش داستان کتاب "بر جادههای آبی سرخ" نوشته زندهیاد نادر ابراهیمی را به عنوان یکی از دو برگزیده این بخش انتخاب کرده است.
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