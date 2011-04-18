138 معافیت گمرکی بخش صنعت و معدن در کرمانشاه صادر شد

محسن رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: تعداد 126 فقره از معافیتهای یادشده به واردات ماشین آلات موردنیاز واحدهای صنعتی استان کرمانشاه اختصاص داشته است که ارزش آنها حدود 29 میلیون یورو است.

وی همچنین تصریح کرد: 12 فقره معافیت صادره نیز برای ورود مواد اولیه براساس ماده 39 قانون صادرشده که ارزش آن حدود 2.5 میلیون یورو است.

رستمی افزود: غالب معافیتهای صادره در زمینه ورود ماشین آلات مربوط به طرحهاو واحدهای بزرگ صنعتی استان از جمله سیمان سامان، پلیمرکرمانشاه، کاشی کاژه که به زودی در جشنواره صنعت ومعدن به بهره برداری می رسند، است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه در ادامه خاطرنشان کرد: در بخش واردات مواد اولیه نیز بیشترین مقدار واردات از طریق واحدهای صنعتی پویاغرب وپیک افروز غرب صورت پذیرفت.