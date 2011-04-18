کتاب "تاریخ لشگر خراسان" رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر دوشنبه، در مراسم رونمایی از کتاب "تاریخ لشگر خراسان" با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری ارتشیان استان در سال 42 در حرم مطهر رضوی، تصریح کرد: ارتش از همان سال های پیش از انقلاب ارادت خود را نسبت به خاندان عصمت و طهارت نشان داده بود و به همین دلیل در زمان انقلاب اسلامی با خواست و اراده مردم ایران همراه و همگام شد.

برپایه این خبر، این کتاب که روایت کننده تاریخ لشگر خراسان از دوره صفویه تا پیروزی انقلاب اسلامی است، صبح امروز همزمان با روز ارتش با حضور استاندار خراسان رضوی و فرماندهان نظامی در محل لشگر 77 پیروز ثامن الائمه (ع) رونمایی شد.

شایان ذکر است، لشگر 77 خراسان از جمله نیروهای نظامی پر افتخار کشور در دوران دفاع مقدس است که، با خلق حماسه های به یاد ماندنی بویژه در جریان محاصره آبادان نقش بسزایی در موفقیت های ایران در دفع متجاوز داشته است.

همچنین این مجموعه، به دلیل عملیات پیروزمندانه در جنوب کشور از بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی لقب لشگر پیروز گرفته است.