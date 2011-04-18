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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

اسماعیلی:

سامانه موشکی صیاد 2 به ارتش تحویل داده شد

سامانه موشکی صیاد 2 به ارتش تحویل داده شد

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء ارتش از تحویل سامانه موشکی صیاد 2 به ارتش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی امروز دوشنبه در حاشیه مراسم رژه روز ارتش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صیاد 2 که در ارتفاعات متوسط و بالا بسیار موفق است، به ارتش تحویل داده شده است.

وی با تاکید به اینکه پدافند هوایی ارتش بر پوشش لایه‌های مختلف دفاعی از سطح تا عمق است، افزود: خوشبختانه تا امروز پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم، به طوری که در بخش کشف هیچ مشکلی نداریم و بر روی بحث رهگیری نیز در حال کار و ارتقای توان خود هستیم و خوشبختانه از استحکام بالایی برخورداریم.
 
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء ارتش  با اشاره به اینکه سامانه‌های دفاع هوایی در مرکز و اطراف مرزهای جمهوری اسلامی ایران مستقر بوده ، هست و خواهد بود، گفت: وظیفه اصلی ما دفاع از کشور است و ما با هیچ کشوری دشمنی نداریم، ولی اگر تهاجمی صورت بگیرد با قدرت مقابله خواهیم کرد.
 
 
 
کد مطلب 1291976

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