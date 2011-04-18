بازداشت یک قهرمان پرورش اندام / بازداشت 650 نفر از آغاز قیام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، نیروهای امنیتی بحرین در راستای سرکوب قیام مردمی این کشور یک قهرمان سابق پرورش اندام این کشور را بازداشت کردند.

یکی از اعضای جمعیت الوفاق بحرین بزرگترین گروههای مخالف رژیم آل خلیفه در این رابطه اظهار داشت: "طارق الفرسانی" قهرمان پرورش اندام بحرین که در چندین دوره قهرمان آسیا بود در نخستین ساعات بامداد روز یکشنبه در منزل خود در شرق منامه بازداشت شد.

این اقدام در حالی انجام می شود که کمیته تحقیق ورزشی بحرین شنبه شب 150 ورزشکار این کشور را به دلیل مشارکت در اعتراضات قیام مردمی بحرین از فعالیت ورزشی محروم کرد.

"مطر ابراهیم" یکی از رهبران مخالف نیز اظهار داشت : مسئولان بحرین همچنان حقوق بشر در این کشور را نقض می کنند و درخواست ها برای حل مسالمت آمیز بحران در بحرین را نادیده می گیرند.

خبر دیگر اینکه شمار افراد بازداشت شده در جریان قیام مردمی بحرین به 500 نفر رسیده است. این در حالی است که بنا بر اعلام مخالفان تعداد افراد بازداشت شده بیش از این رقم است و به 650 نفر می رسد. در میان این افراد شماری پزشک و وکیل نیز به چشم می خورند.

از سوی دیگر مسئولان رژیم آل خلیفه دانشجویان را تهدید کردند که در صورت غیبت بیش از 15 روز از شرکت در امتحانات پایان ترم محروم می شوند.