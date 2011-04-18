پرداخت قبوض تلفن سازمانهای دولتی با 1818 ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از این پس شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی همانند سایر مشترکان تلفن ثابت می‌توانند از طریق سامانه 1818 از میزان بدهی خود آگاه شده و از همین طریق نیز کارکرد هزینه تلفن خود را پرداخت کنند.

بر این اساس مشترکان استان تهران با تماس با 1818 در پانزدهم ماه‌های فروردین، خرداد، مرداد، مهر، آذر و بهمن می‌توانند از میزان بدهی کارکرد تلفن ثابت خود مطلع شده و از طریق همین سیستم تنها با داشتن رمز دوم کارت شتاب بدهی تلفن ثابت خود را پرداخت کنند.