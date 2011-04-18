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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

پرداخت قبوض تلفن سازمانهای دولتی با 1818 ممکن شد

پرداخت قبوض تلفن سازمانهای دولتی با 1818 ممکن شد

شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌توانند کارکرد هزینه تلفن ثابت خود را از طریق سامانه تلفنی 1818 پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از این پس شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی همانند سایر مشترکان تلفن ثابت می‌توانند از طریق سامانه 1818 از میزان بدهی خود آگاه شده و از همین طریق نیز کارکرد هزینه تلفن خود را پرداخت کنند.

بر این اساس مشترکان استان تهران با تماس با 1818 در پانزدهم ماه‌های فروردین، خرداد، مرداد، مهر، آذر و بهمن می‌توانند از میزان بدهی کارکرد تلفن ثابت خود مطلع شده و از طریق همین سیستم تنها با داشتن رمز دوم کارت شتاب بدهی تلفن ثابت خود را پرداخت کنند.
 
مشترکان می‌توانند علاوه بر سیستم 1818 با مراجعه به سایت شرکت مخابرات استان تهران (www.tct.ir) و ورود به قسمت صدور و پرداخت قبوض با وارد کردن شماره کدپستی ده رقمی از هزینه کارکرد تلفن ثابت خود مطلع و از طریق پرداخت اینترنتی مبلغ را پرداخت کنند.
کد مطلب 1291982

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