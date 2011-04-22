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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

درپی یک هفته تلاش خبرنگار مهر؛

شورای اروپا از پاسخ درباره وضع حقوق بشر در این اتحادیه طفره رفت

شورای اروپا از پاسخ درباره وضع حقوق بشر در این اتحادیه طفره رفت

سخنگوی شورای اروپا از پاسخگویی به سوالات خبرگزاری مهر درباره وضعیت حقوق بشر در اتحادیه اروپا و موضع گیری درباره انقلاب ملل عربی طفره رفت.

سخنگوی شورای اروپا پس از یک هفته تلاش خبرنگار مهر برای گرفتن پاسخ سوالات خود در مورد عملکرد اروپایی ها در قبال انقلاب ملتهای عربی و وضعیت حقوق بشر و اقلیتها در اتحادیه اروپا اظهار داشت: صراحتا باید بگویم من از سوی مافوق خود چنین اجازه ای ندارم که به سوالات پاسخ دهم.

"جیسس کارمونا" (jesus carmona) در ادامه گفت: ما معمولا در ارتباط هایی که از ایران انجام می شود حرف نمی زنیم و خود را مداخله نمی دهیم. موضع گیری ها همان است که منابع رسمی اعلام کرده اند. موضع گیری ها مشخص هستند و ما نمی توانیم هیچ حرف بیشتر یا کمتری بزنیم.

وی در حالی که مسئولیت پاسخگویی به مهر را به عهده کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دانست، گفت: اشتون هم در این زمینه تعلل می کند.

کد مطلب 1291983

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